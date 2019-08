Panická ataka je důsledkem takzvané panické poruchy. Je to stav, kdy má člověk pocit, že se s ním děje něco velice špatného nebo že dokonce umírá, aniž by bylo jeho tělo doopravdy v nepořádku. Panická ataka může přijít kdykoliv, a proto velice znepříjemňuje život. Jak proti ní bojovat, když už se objeví a co dělat, aby už se neobjevila vůbec?

Je třeba si uvědomit, že vám ve skutečnosti nic není

Panická porucha je záludná v tom, že vás donutí si myslet, že máte například infarkt nebo že je vaše tělo jinak v nepořádku. Častým příznakem doprovázejícím ataku je totiž pocit dušení, neschopnost se pořádně nadechnout, bolest na prsou, brnění končetin a podobně. Je těžké si v takovém případě umět říct „nic mi není, všechno je v pořádku“.

Panické ataky se mohou objevit u kohokoliv a v jakémkoliv věku, obvykle je způsobují dlouhodobé stresové situace. Jsou doprovázeny panickým strachem o život a trvají až několik minut. Ideální prevencí proti atakám je ujištění, že danému člověku nic není. Ideálně od více lékařů a po důkladných vyšetřeních, která odhalí, že se skutečně jedná „pouze“ o psychickou poruchu.

Pomoci mohou dechová cvičení nebo přesun pozornosti na něco jiného

Jakmile ataka přijde, lze ji zastavit různými způsoby. Velice účinná jsou dechová cvičení , například dýchání do papírového pytlíku. To dokáže dech zklidnit a zpomalit tep. Pomáhá také, když se předkloníte a budete zhluboka dýchat nebo pomalu počítat do desíti. Zkuste si také třeba odříkat nějakou básničku, najít ve svém okolí věci v libovolné barvě nebo si pusťte televizi, zahrajte hru na mobilu, jděte uklízet a podobně.

Pokud nic nepomáhá, je na místě terapie či medikace