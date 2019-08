Darby žije život jako z pohádky: Popelka potkala svého prince (a bez námahy přišla k jeho dětem z předchozího manželství). Muž je bohatý, pozorný, žijí v luxusní rezidenci na Floridě. Co víc si přát?

Spokojenou hrdinku ale zastineme právě ve chvíli, kdy se její život hroutí jako domeček z karet. Podobně jako ve filmu Přístav naděje se i Darby dozví o manželově nevěře uprostřed televizní show, před zraky celé Ameriky. A novináři si na ní smlsnou, tím spíš, že Darby je uznávaná vztahová expertka s vlastním rozhlasovým pořadem a pravidelnými sloupky i TV vstupy. A teď expertka na lásku dostala košem? Senzace pro média, trapas a totální ponížení pro Darby. Naštěstí má ale partu kamarádek, které jí nedovolí se ve smutku příliš ráchat. (A hned ji naženou do protiútoku. Flirtovacího.) Je na čase odrazit se ode dna a začít zase randit!

Lisa Daily se českým čtenářkám představuje už podruhé a stejně úspěšně. Vypadá to, že jejími hrdinkami nejsou vyjukaní králíčci, ale spíš zkušené ženy, kterým se právě rozpadl vztah, tak nebo onak (v první knize Ve třiceti poprvé single hrdinka zjistí, že její muž je vlastně homosexuál). V obou knihách je postava zároveň i vypravěčka a taky magnet na průšvihy, takže s ní cítíte a prožíváte, ale taky se jí docela nepěkně můžete smát (proč proboha Darby pořád tolik zvrací?). A tak i když je námět téhle knížky vlastně neveselý (nevěra, rozvod, boj o děti) a šlo by z něho vytřískat slzopudné melodrama, u Lisy Daily uvidíte v dálce šťastný konec. A proto se o hrdinku příliš nebojíte, zato si uživte její trapasy, večírky a taky kontrast mezi tím, co tvrdí ve svých randicích knihách, a realitou, ve které se ocitla. Přečtěte si ukázku z knihy.

Jak se ztrapnit (snadno a rychle) je především romantika o jednom zmoudření, a i když je plná užitečných rad a životních mouder, není to žádný Nietzche, abyste se na ně museli pekelně soustředit. Zkrátka ideální čtení někam na pláž, kde se můžete nechat ukolébat představou, že šarmantní, galantní a skvělí muži z dívčích snů opravdu existují…

Originál: Fifteen minutes of shame, 2008, překlad: Věra Šiborová, vydal: Mystery Press, 2019, 301 stran