Řešit bytovou otázku nebývá zrovna nejpříjemnější etapou lidského života, zvláště pokud na vás tlačí končící nájemní smlouva, nepříjemná bytná nebo nervózní rodiče s tím, že u nich už to tedy rozhodně dál nejde. Ještě horší je situace, kdy na člověka tlačí (a vrčí) vlastní partner.

Už je to tak. Domácí nepohoda mnohdy začíná od slov „vlastní bydlení“. Ty tam jsou doby, kdy se dalo v pořadníku počkat na městský byt, nebo se člověk upsal firmě a získal nárok na byt služební. Šokující zjištění, že se samo nic nevyřeší a nikdo se o vás nepostará, může mít ve finále přece jen pozitivní náboj. Budete konečně stát na vlastních nohách. Být svým pánem je totiž k nezaplacení. A tak nezbývá, než „fouknout do rukávů“ a konečně se rozhoupat.

Jak na to?

Realitní trh je džungle. Vyznat se v ní někdy potřebuje notnou dávku chytrosti, trpělivosti a určitě i štěstí. Pokud nepatříte k těm, kteří by miliony přehazovaly vidlemi, musíte investici do nemovitosti dobře uvážit. Žádnou paniku, když se váš byt snů nepodaří objevit ihned, co se po něm začnete rozhlížet. Stačí jen pořádně rozhodit sítě, dát na doporučení a recenze.

Ještě před tím, než se realitní průvodce stane vaším dočasným nejlepším kamarádem, prověřte si možnosti financování i případného splácení. Mějte přitom na paměti, že zásahy České národní banky způsobují, že hypotéka do budoucna nebude pro všechny již tak snadno dostupná, jako je tomu nyní.

Bydlení podle představ

Byty na prodej v Praze 3 jsou zářným příkladem, že krásný nový byt, koncipovaný podle nejmodernějších standardů, je v praxi dostupný všem, tudíž i vám. Stačí si vybrat z 347 bytových jednotek, jež jsou umístěny v 5 vícepodlažních domech, které jsou asymetricky řešeny, aby poskytly svým obyvatelům maximálně možné soukromí.

Všechny nové byty v Praze na Žižkově využívají genia loci čtvrti, která je v kompletním přerodu z hlediska architektonického i hospodářského. Na ploše bývalého nákladního nádraží vzniká budoucí městské centrum, které nabídne veškerou občanskou vybavenost. Východní strana je již dnes odrazem moderního rázu velkoměsta. Pominou nelze ani přilehlé parky se spoustou zeleně, které lákají k pobytu v přírodě.

Život na dobré adrese

Vybírat lze z bytů o velikosti 1+kk až 5+kk. Každý byt má balkon, lodžii nebo předzahrádku a je navržen jako světlý a vzdušný. Konkrétní řešení projekce lze prohlédnout v elektronické podobě na webových stránkách, čímž potenciální klient získá přehled nejen o své jednotce, ale i o kompozici u sousedů. Bydlení Na Vackově bude rozhodně patřit mezi lukrativní adresy v celé Praze.

Moderní, minimalistické a elegantní prostory spojuje projekt, pro který je kvalita a spokojenost obyvatel na prvním místě.