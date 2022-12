V posledních letech vznikla v rámci pražského Žižkova nová čtvrť, o kterou byl nebývalý zájem. Po letech čekání přichází dobrá zpráva a zájemci se mohou těšit na rozšíření. Podél ulice Malešická vzniknou v nejbližší době nové čtyři bytové domy s více než dvěma stovkami jednotek, které budou dokončené v průběhu roku 2024. Prodej již probíhá a není radno s výběrem otálet, už čtvrtina bytů totiž našla svého majitele. Který byt si z katalogu vyberete vy, bude s balkonem nebo s terasou?

Žižkov láká

To, co by ještě před lety nikoho nenapadlo, je dnes realita. Žižkov, který se rozhodně neřadil mezi populární čtvrti, je naprostým opakem a přitahuje stále další a další zájemce. Není divu, za poslední dvě dekády prošla čtvrť nebývalým rozvojem infrastruktury, navíc se nachází v blízkosti centra metropole, a je perfektně dostupná městskou hromadnou dopravou. A zatímco v minulosti se zaměřila společnost Metrostav Development na ulice Na Vackově, Rixdorfská nebo Olgy Havlové, stávající etapa se týká výstavby bytových domů podél ulice Malešická.

Menší i rozlehlé byty

Jaké byty se v rámci projektu Byty na Vackově nabízejí? Celkově se jedná o 209 bytových jednotek umístěných do čtyř moderních bytových domů, přičemž bydlení na pražském Žižkově ocení jednotlivci, mladé páry, senioři i rodiny s dětmi. V katalogu jsou ke koupi garsonky i pětipokojové apartmány s balkonem nebo terasou, naopak k přízemním přináleží předzahrádky. Část bytů má k dispozici komoru k uskladnění sezónních věcí nebo sportovního vybavení. Hodit se bude jízdní kola i inline brusle, protože v okolí je několik cyklostezek, které slibují parádní projížďky.

Pro milovníky metropole

Jaké výhody mají nové byty na Praze 3? Mezi nejvýznamnější benefity patří výtečná dostupnost a lokalita, která disponuje vším, co noví obyvatelé potřebují k životu. V okolí jsou totiž školy, školky, zdravotnická zařízení, lékárna, pošta i obchody k běžným nákupům. Nechybí sportovní vyžití na místních sportovištích, v létě funguje koupaliště Pražačka, v zimě zase ledová plocha pod žižkovskou věží. A co víc, Žižkov není zaslíbený jen sportu, ale také kultuře. Třetí pražská část je totiž domovem mnoha divadelních a kulturních scén nebo hudebních klubů.