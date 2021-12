Vinylové podlahové krytiny patří už pár let mezi ty nejoblíbenější, jelikož se mohou pyšnit řadou výborných vlastností. Jsou vhodné i pro velmi namáhané povrchy, jelikož jsou nadmíru odolné, což obzvláště platí u SPC vinylu. Ten je nejen mimořádně odolný, 100% voděodolný a vydrží prakticky navždy, ale také výjimečně dobře vypadá. Byl totiž navržen jako podlahová krytina do kancelářských prostor a budov pro veřejnost, kde je důležitý nejen vzhled, ale i to, jak odolná a funkční daná podlahová krytina je. Musí totiž dobře snášet zatížení, umožňovat co nejsnazší čištění a zároveň prostor opticky zpříjemnit.

Proč zvolit vinylovou podlahu?

Na oblíbenost vinylových podlahových krytin má největší vliv dozajista jejich mimořádná praktičnost. Již samotné pokládání vinylu je velmi jednoduché a rychlé, a totéž platí i pro jeho užívání – jde o voděodolnou podlahovou krytinu, která téměř nevyžaduje žádnou speciální údržbu. Využívat ho můžeme v obytných, kancelářských či jakýchkoli jiných prostorách, aniž bychom si přitom museli dělat starosti ohledně případného poškození nebo se příliš mořili s odstraňováním skvrn.

Jde totiž o odolnou podlahovou krytinu, z níž můžete skvrny jednoduše odstranit mokrým hadříkem a je navíc dobře odolná i proti mechanickému poškození. Z tohoto důvodu jsou z vinylu nadšeni i rodiče malých dětí, majitelé domácích mazlíčků a všichni, kdo touží po maximálně trvanlivé a zároveň pěkné podlahové krytině.

Jaký vinyl zvolit?

Před pokládkou máte na výběr z několika typů vinylu. Liší se typem, vzhledem, způsobem montáže, ale i různými dalšími vlastnostmi, jako jsou například odolnost či výdrž. Z tohoto důvodu je při výběru třeba dbát na tloušťku, systém montáže, třídu opotřebení a jiné charakteristiky, které mají výrazný vliv na to, zda je daný vinyl vhodný pro nás či prostor, kam bychom jej chtěli položit.

Mezi nejodolnější vinylové podlahové krytiny bezpochyby patří SPC vinyl – dá se o něm říct, že je prakticky nezničitelný a zároveň kopíruje vzhled přírodního dřeva či kamene. Představuje také dobrou volbu i do těch nejvíce namáhaných prostor.

Z čeho je SPC vinyl vyroben?

SPC vinyl je bezesporu tím nejodolnějším, nejtrvanlivějším a nejstabilnějším vinylem – je totiž vyroben z kombinace kamene a plastu. To vyjadřuje i anglická zkratka SPC, tedy Stone Plastic Composite. Obsahuje totiž až 65 % kamene a 25 % plastu, které jsou doplněny ještě speciálními doplňky pro jeho stabilizaci. Kvůli tomu je SPC vinyl až 4krát stabilnější než klasické vinylové podlahové krytiny a představuje jednu z nejtvrdších a nejodolnějších podlahových krytin na trhu.

Jaké jsou přednosti SPC vinylu?

SPC vinyl má ve srovnání s dalšími podlahovými krytinami, resp. jinými typy vinylu několik nesporných předností, díky nimž se vám bezpochyby vyplatí vybrat si jej jako podlahovou krytinu do různých typů prostor. Mezi jeho hlavní výhody patří:

dokonalá voděodolnost,

odolnost vůči mechanickému poškození, úderům a skvrnám,

neuvěřitelná výdrž a dlouhá životnost,

velmi jednoduchá montáž, kterou zvládnete i sami,

vhodný i pro pokládku přes dlaždičky a jiné podlahové krytiny,

možnost pokládky i na ne zcela rovnou podlahu s nerovnostmi,

nádherný vzhled přírodního dřeva či kamene,

nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu,

vhodný i pro velmi namáhané povrchy,

vhodný i pro podlahové vytápění.

Skvělé řešení i pro kancelářské prostory

V kancelářských prostorách, veřejných budovách, obchodech a restauracích je nutné podlahovou krytinu vybírat obzvlášť důkladně, jelikož jde o velmi namáhané povrchy. Na takových površích každý den projde mnoho lidí, chodí se po nich i v mokrých botách, kromě toho jsou z důvodu velkého zatížení tyto povrchy více vystavené i špíně, vlhkosti a případným poškozením. Proto je pro takové prostory nejvhodnější kompaktní a pevná podlahová krytina, která je odolná a trvanlivá, a zároveň se snadno čistí a udržuje.

SPC vinyl vyhovuje všem uvedeným kritériím, a proto představuje skvělé řešení do kancelářských prostor i jiných interiérů s nadměrně namáhanými povrchy. Je totiž voděodolný a velmi dobře snáší i mechanická poškození a rány, především si však navzdory obrovskému zatížení zachovává řadu let svůj původní vzhled, a to s minimální údržbou. Ještě větší ochranu podlahové krytiny Vám zajistí k tomu určené nátěry, s nimiž vytvoříme dodatečnou ochrannou vrstvu a vinyl tak ještě lépe ochráníme před poškozením.