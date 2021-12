Nikdy není dost pozdě na to, aby člověk začal s něčím novým. Samozřejmě to platí i o malování obrazů, které se možná nestane vaší obživou, ale rozhodně zapůsobí jako účinná terapie, odbourávač stresu a zdroj skvělé zábavy. Jenomže jak začít, když o malování nevíte zhola nic a štětec jste drželi naposledy v ruce v hodinách výtvarky na základce? Nebojte se, začátky nejsou náročné. Jen si musíte ujasnit několik základních věcí.

​Co malovat aneb Kde brát nápady?

Ještě jste s malováním nezačali a už řešíte první velký „problém“ – nedostatek inspirace? Je to jen blok v hlavě, který odbouráte jako lusknutím prstu. Na umění je krásné, že nemá bariéry. Malířská plátna snesou úplně všechno – váš oblíbený hrnek na kávu, vašeho čtyřnohého kamaráda, kvetoucí strom, poklidnou jezerní scenérii nebo cokoliv jiného. Pozorně se dívejte na svět kolem sebe a snažte se zachytit to, co vás nejvíce zaujme. A pokud vám nic neříká krajinka či konkrétní objekty, pusťte se do abstraktní malby.

​Akvarel jako dobrá volba na začátek

Zvolit vhodné malířské médium může být tak trochu oříšek. Mezi ty nejrozšířenější patří akvarel, akryl, olej a pastel. Všechny typy se vyznačují specifickými výhodami i nevýhodami a určitě je dobré postupně vyzkoušet všechny – a najít si mezi nimi svého favorita.

Pro začátečníka se jeví jako ideální akvarel. Oproti akrylovým či olejovým barvám nemá tak výrazné krycí vlastnosti a využívá se především vzájemná mísitelnost a rozpíjení barev. Jednoznačnou výhodou je nenáročnost. K tomu, abyste začali malovat akvarelovými barvami, budete potřebovat jen základní výtvarné potřeby (kromě akvarelových barev také paletu, misky na vodu a maskovací kapalinu na ochranu bílých míst) – a samotná příprava vám nezabere tolik času jako při olejomalbě. A když vám barva ukápne mimo malířské plátno, velmi snadno ji vyčistíte.

Nezapomeňte však na to, že transparentní barvy neumožňují ani zdaleka takové možnosti opravy jako ostatní média a po zaschnutí vždy lehce zesvětlají. Výsledkem je svěží, jiskřivě průsvitná malba.