Mnoho žen i mužů se trápí s hubnutím. Možná vás to ani nenapadlo, ale základem pro štíhlý pas, zdravou hmotnost a spokojený život můžete získat pomocí obyčejné chůze. Rychlá chůze je skvělým způsobem, jak můžete začít měnit svůj životní styl k lepšímu. Zabere vám to jen pár minut denně a můžete se těšit na úžasné změny. Co je v tomto případě nejdůležitější?

Shoďte přebytečné kilogramy obyčejnou chůzí

Začlenit do své každodenní rutiny pohyb, je nejdůležitější pro pevné zdraví a štíhlejší postavu. Udělat to můžete mnoha způsoby. Jestli se necítíte na cvičení, posilování, jízdu na kole nebo běhání, měli byste zkusit právě rychlou chůzi. Jde o přirozený pohyb, který dokáže udělat každý bez ohledu na hmotnost a kondici.

Rychlá chůze je podle odborníků lepší než běhání

Běhání se všude ukazuje jako úžasná možnost pro zvýšení kondice a zhubnutí. Pravdou ale je, že musíte dodržovat správné dýchání a techniku. Navíc je běh mnohem náročnější na klouby, což při nadváze nebo obezitě může být nebezpečné. Rychlá chůze je mnohem bezpečnější i podle lékařů. Spalování tuků je možná pomalejší, ale rozdíl není velký.

Za pouhou hodinu můžete spálit 400 kalorií!

Za jedinou hodinu rychlé chůze můžete skutečně spálit až 400 kalorií. Záleží samozřejmě na vaší kondici, hmotnosti a rychlosti, kterou jdete. Podle odborníků je ideální tempo 4-6 kilometrů za hodinu. Poznáte to tak, že se zadýcháváte, ale nemusíte přímo lapat po dechu. V tomto případě bude tempo každého člověka jiné, ale zajisté budete moci chodit postupem času rychleji, aniž byste se hodně zadýchávali.

Vydejte se na procházku každý den. Výsledky brzy uvidíte

Ideální je samozřejmě vyrazit na 30-60 minut procházky rychlou chůzí každý den. Jestli chcete zhubnout, měli byste do své rutiny tuto procházku začlenit alespoň čtyřikrát týdně. Uvidíte, že tímto způsobem můžete shodit až 3 kilogramy za měsíc a přitom budete jen rychleji chodit. To se vám u jiného (nenáročného) cvičení zaručeně nepodaří.