Bylinky pro děti a maminky 2 se určitě zařadí mezi hodně využívané knihy, které seznamují s rostlinami a jejich využitím pro zdravý životní styl.

Kniha Bylinky pro děti a maminky 2, stejně jako první titul navazuje na autorčin blog http://bylinkypromaminky.blogspot.com. Název knihy tak trochu zavádí, protože skvělé informace ze světa bylinek a dalších rostlin v něm najdou a mohou využít úplně všichni. Magdaléna Staňková-Kröhnová vytvořila velmi dobře zpracované pokračování prvního dílu. Co v něm najdete?

Průvodce rokem

Kniha je rozdělena do čtyř ročních období. Každá kapitola začíná úvodem pro příslušné období a charakterizuje jeho využití bylinek. Tak tedy třeba v dubnu byste se měli zaměřit na játra, což se projevuje i na stavu pokožky a očí. Z bylinek je vhodné využít heřmánek, dobromysl nebo třeba řebříček. Na podzim, v září, stojí za to obrátit pozornost na slinivku a slezinu. Z bylinek se hodí divizna, pelyněk černobýl nebo například koriandr.

Po úvodu už přicházejí vlastní bylinky a další rostliny. Na podzim je to třeba dýně, réva vinná, kdouloň obecná, ale také léčivé houby: hlíva ústřičná a bolcovitka bezová, jírovec maďal, slivoň švestka, ale také třeba kostival lékařský.

A jak vypadá text ke každé rostlině? Na úvod nechybí lidové označení a její hlavní působení. Po historickém úvodu o využívání bylinky pokračuje pasáž o obsahu a vlivu. Obsaženy jsou i recepty pro zdraví. U yzopu lékařského je to tedy třeba průduškový čaj, čaj při menstruačních bolestech, obklady na opary a další. Autorka zařadila také recepty na vaření. U hřebíčkovce vonného je to Voňavý mrkvový dort a Řecký dort Fanurius podle Evy Jůzové. Barevně odlišené jsou významné tipy pro děti a maminky, což znamená nejen zajímavosti, ale také třeba informace o tom, pro koho bylinka není vhodná. Například srdečník by neměly užívat osoby s poruchou srážlivosti krve a ženy s nadměrným menstruačním krvácením. U zlatobýlu je zase důležitá informace, že posiluje ledviny a krevní oběh a celkově prohřívá. Závěr informací ke konkrétní rostlině je věnován pěstování a sběru. U pórku se pak dozvíte, že ozimné úrody snesou i mráz -15 °C a mohou zůstat na záhonu i přes zimu.

Po zimní kapitole si můžete přečíst o bylinkové péči o tělo, včetně informací, jaké vybrat oleje na určitý druh pleti. Dozvíte se, jak zvládnout akné, připravit si pleťové masky i rady k péči o vlasy. Autorka se zaměřila i na vši, přečtete si, jak můžete pomocí bylinek prospět očím. Můžete si připravit přírodní repelent, ale i co pomůže po kousnutí hmyzem a jak se zachovat po kousnutí klíštětem.

Bylinky pro ženy v každém věku zase procházejí životní cykly od dívek, přes dospělou ženu, až po ženu zralou. Co může pomoci v době, kdy žena kojí, ale i bylinky, které v této době vhodné nejsou.

Poslední kapitola je věnována přehledu nemocí a zdravotních potíží. Nechybí ani rejstřík rostlin. A na úplný závěr je to přehled použité a doporučené literatury, ve kterém najdete spoustu zajímavých titulů a užitečných odkazů z internetu.

Moderní herbář a mnohem víc

Bylinky pro děti a maminky 2 jsou plné nejen těch nejobyčejnějších rostlin, které řadíme mezi plevel, ale i obilovin, ovoce a zeleniny. Magdaléna Staňková-Kröhnová sama rostliny pěstuje, ale také je kreslí a fotografuje. Z autorčina blogu se můžete dozvědět, že kromě jiného je zahradnice, bylinářka, lektorka kurzů pro ženy a rodiny s dětmi. Mimochodem, všechny krásné ilustrace a fotografie pocházejí právě od autorky, která má také bohaté osobní zkušenosti s využíváním rostlin a aromaterapií. Přípravky zkouší nejen na sobě, ale i svých třech dětech. Vychází z tradic a výsledkem je moderní kniha, která se hodí všem ženám a mužům v běžném životu. Tipy pro zdraví a rady ohledně léčivých bylinek jsou v dnešní přechemizované době nedocenitelným pokladem pro běžný den. S titulem se dobře zachází, ještě lépe se čte a hlavně je studnicí informací.

A pokud nemáte první knihu, určitě vás „dvojka” naladí k tomu, abyste si ji pořídili. Knihu Bylinky pro děti a maminky 2 s necelými třemi stovkami stran vydalo nakladatelství Grada v roce 2019.