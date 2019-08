Hradozámecká noc se koná vždy poslední srpnovou sobotu na památkách Národního památkového ústavu a představuje je v netradiční podobě.

Připravili jsme pro vás upozornění na pár tipů, na které se můžete vydat v noci ze soboty 31. srpna na neděli 1. září. Neobvyklý program nabídnou hrady, zámky, kostely, kláštery, vily i paláce ve správě NPÚ.

Grabštejn. Foto: NPÚ

Hlavní program bude letos hostit hrad Grabštejn a od 13. do 18. hodiny proběhne slavnostní událost na počest významného severočeského rodu Gallasů a Clam-Gallasů. Návštěvníci se budou moci seznámit s hlavními osobnostmi tohoto rodu, s jejich radostmi, zájmy a oblíbenými kratochvílemi. Na programu jsou hrané kostýmované prohlídky s historkami ze života jednotlivých členů rodiny se sladkou tečkou, chybět nebude také prohlídka sklepení bez průvodce, komentované prohlídky hradní kaple sv. Barbory s navazujícím komorním koncertem. Uslyšíte také původní hradní varhany.

Hrad zve na samostatnou prohlídku hradní věže a chybět nebudou ani dobová hudební, taneční, šermířská a další vystoupení. Zajímavým bodem budou i provazochodci, historická módní přehlídka a ukázky práva útrpného. Kuchyně U Ryby a hradní krčma nabídnou chutné pokrmy. Vše zakončí ohnivé a ohňostrojné překvapení.

Celodenní program nabídne také hrad a zámek Frýdlant. Hned od 13 do 16:30 bude před vstupem do areálu alchymistická dílna s různými kouzly, historickými rekvizitami a dokumenty, bude se i věštit a vstup je zdarma. V areálu pak 13:00, 14:30 a 15:30 bude na programu pohádka pro děti Jak se peče písnička. V provozu bude zámecká kuchyně, při prohlídkách návštěvníci potkají dobové šermíře s ukázkami šermu. Při nočních prohlídkách (19:00, 20:00, 21:00 a 22:00 hodin) jako byste se ocitli v tajemném a romantickém příběhu Panna a netvor.

Na zámku v Třeboni se v době od 19.00–23.00 zámek promění v zámecký hotel z 30. let 20. století s dobovou tančírnou a kostýmovanými prohlídkami.

V Ratibořicích u České Skalice se od 19.00–22.00 hodin budete moci volně procházet zámeckými interiéry a pohovořit si s některým z knížecích úředníků, komorníků, nebo dokonce s dvorní dámou a dozvědět se tak něco zajímavého ze života vysoké aristokracie. To vše za bohaté květinové výzdoby a živé hudby. Aby nedošlo k nevítaným nehodám, doporučují organizátoři vzít – na cestu z parkoviště a zpět – kapesní svítilnu.

Na zámku Bučovice si budete moci v době od 19.00 do 22.00 vychutnat kouzlo večerního zámku při prohlídkách reprezentačních prostor s průvodcem a také o prohlídku nové expozice Moravský aristokrat v labyrintu světa. Prohlídka bude doplněna ukázkou renesančních tanců.

Hospitál KUKS tento rok slaví 335 let od narození sochaře Matyáše Bernarda Brauna a 35 let od otevření Lapidária. Program Hradozámecké noci bude na toto téma. Budete si moci prohlédnout potemnělé prostory hospitálu za svitu svící a budete mít výjimečnou příležitost vidět expozici přizpůsobenou na míru přímo Braunovi. Seznámíte se s ctnostnými a neřestnými dámami Kuksu – při výkladu, interaktivních hrách a videoprezentaci. Dozvíte se také, jak se měnil prostor Lapidária a jak vznikaly kopie těchto unikátních soch.

Noční prohlídky „MEZI CTNOSTMI A NEŘESTMI“ probíhají ve 20minutových intervalech od 19:30 do 22:10. Místo na prohlídce je třeba rezervovat – vyplňte rezervační formulář.

Hrad Šternberk

Také hrad Šternberk se zapojí do celonárodní akce HRADOZÁMECKÁ NOC. Program Hradozámecké noci bude zahájen v 18 hodin, první romantickou podvečerní prohlídkou. Průvodci v historických kostýmech návštěvníky provedou celým hradem a výklad bude rozšířen o zajímavosti z oblasti módy, stolování a života šlechty i poddaných v minulosti. Další prohlídky proběhnou v 19, 20 a 21 hodin.

Po setmění se mohou návštěvníci těšit na FIRE a UV LIGHT SHOW na nádvoří v podání souboru HISTERKY. Připravené budou dvě vystoupení o délce 20 minut. Ohňová show začíná ve 20.30 a 21.30 hodin.

Také tady se doporučuje rezervace: telefonicky na čísle 585 012 935 nebo emailem na adrese hrad.sternberk@npu.cz.

Zábavné večerní prohlídky zámeckých interiérů se budou v Hradci nad Moravicí nést mezi 18. a 23. hodinou na téma Příběhy, které se nevypráví.

Zámek Stekník se zapojí do Hradozámecké noci prostřednictvím netradičních večerních a nočních hraných prohlídek v zámeckých interiérech, které návštěvníky provedou napříč staletími historií památky, ale také zdejšími pověstmi ze zámku i podzámčí. Zpestřením bude také dobové taneční vystoupení z 20. let 20. století.

Začátky jednotlivých prohlídek budou v 18, 19, 20, 21 a 22 hodin. Doporučujeme rezervaci na: steknik@npu.cz, nebo t. 723086011

Na přehled všech objektů, které se akce účastní se můžete podívat na stránkách NPÚ.