Mangold není příliš častou součástí našich jídel, i když by si to zasloužil. Tahle listová zelenina se využívá podobně jako špenát, prospívá především cévám a mozku.

Mangold (latinsky beta vulgaris convar) pochází ze Středomoří a ocenit bychom ho mohli pro snadné pěstování. Čepel listu může mít zelenou, případně načervenalou barvu a stonky bývají bílé žluté nebo červené.

Nutriční využití mangoldu

Listy jsou velmi výživné a v kuchyni se používají celá staletí. Mangold je bohatý na vitamínu C (30 mg/100 g), thiamin (B1), riboflavin (B2), niacin (B3), kyselina pantothenová (B5), folát (B9), betakaroten, lutein, vitamín E a K. Z minerálních látek je zastoupen ve vysokém množství draslík, sodík, magnézium, fosfor, vápník, v malé míře železo, selen. Z dalších cenných látek nechybí cholin, rutin, kaempferol a kvercetin. Protože neobsahuje kyselinu šťavelovou, mohou si ho připravit i ti, kteří mají ledvinové kaménky. Hodí se i pro úplně malé děti. Díky extrémně nízkému obsahu kalorií (19 kcal / 100 g) se také jedná o ideální součást jídelníčku při hubnutí.

Mangold pro zdraví

Z výše uvedeného vyplývá, že mangold je velkou zásobárnou antioxidantů. Betalainy a další antioxidanty chrání mozkové buňky před poškozením DNA, likvidují volné radikály a také snižují riziko nemocí jako jsou Alzheimerova a Parkinsonova choroba. Kvercetin a další látky pečují o silné a pružné cévy, což je také pomoc při ateroskleróze. inných látek, proto je vhodný i jako prevence nádorových onemocnění. Flavonoid kaempferol vyniká jako protizánětlivá sloučenina. Tato látka se také zkoumá na protirakovinný vliv. Přítomnost vlákniny prospívá fungování střev i stavu cholesterolu a zároveň pomáhá udržovat zdravou hladinu glukózy v krvi.

Příjem stravy bohaté na listovou zeleninu přispívá k nižšímu riziku srdečních chorob. Karotenoidy lutein a zeaxanthin pečují o zrak a brání očním poruchám.

Mangold v kuchyni

Mangold je k dispozici v listové a řapíkové podobě. Když sáhneme po těch řapíkových, dají se zpracovat na dvakrát: listy jako špenát a vyříznuté řapíky se dají upravit jako chřest. Nákup mangoldu by měl být obezřetný. Kvalitní zelenina má pevné, lesklé, křehké listy, které rozhodně nejsou ani zažloutlé, ani zavadlé. Úprava mangoldu není složitá. Ideální úpravou je blanšírování. Rostlina totiž nemá být dlouho v teple, protože pak šedne. O malinko déle se upravují řapíky – stonky. A co je důležité hned na začátku vědět je to, že listy se nemyjí, ale odmáčejí. Do mísy nebo dřezu se napustí studená voda a listy se do ní položí na pár minut.

Mangold je možné skladovat pár dnů v lednici, ideálně v uzavřené plastové nádobě. Zeleninu můžete i zamrazit, předtím je ale třeba ji nasekat nahrubo a oblanšírovat.

A jak si mangold připravit? Listy využijete v salátech, dají se dát i do polévky. Tuto zeleninu využívá francouzská a italská kuchyně. Přidat ho tedy můžete nejen na pizzu, ale i do těstovin, výborně chutná zapečený se sýrem, smetanou. Sluší mu a chutná i přítomnost u ryb, kuřecího masa.

