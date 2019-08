Pro milovníky klasického muzikálního filmu si Studio Dva přichystalo letní specialitu – pouze a jedině na Letní scéně Vyšehrad (a na hradu Divice) můžete shlédnout divadelní adaptaci, která je věrná originálu, jak to jen jde.

Foto: Studio Dva / Václav Beran

Režisér Adam Kraus má za to, že film je dokonalý a není na mě co měnit nebo posouvat, a tak zůstala doba, styl i tehdejší lehká naivita. Divadelní scéna ale může navíc nabídnout živou kapelu, předěly v podobě závěsu z chmele nebo vstupy trojice kytaristů v rolácích, bez kterých by to nešlo.

Scéna je pojatá chytře coby tělocvična, odtažením kozy a žíněnek z podlahy vznikne dost prostoru pro taneční čísla, zatažením chmelového závěsu se zas dostáváme přímo na pracoviště. Podkroví v pravé části jeviště je dostatečně vysoko, aby do něj všichni diváci viděli (a aby se pod něj vešla kapela).

Kdo byl zvědavý na nové obsazení, ten mohl být spokojený – Berenice Kohoutové vyloženě sedí nafrněné slečny, u kterých si nejste jistí, jestli je nemáte radši profackovat. Ivan Lupták jako hluboce zamilovaný Filip působí někdy lehce retardovaně, ale zahrát Pucholta není nic snadného. Můžete si navíc taky říct, že ta láska holt dělá z lidí nesvéprávné cvoky.

Značnou část pozornosti si pro sebe ukradl představitel „chytrého hocha“ Honzy Petr Ryšavý, pro kterého byla role hajzlíka jako dělaná. Josef Carda jako soudruh předseda posunul roli maličko do komična a Zlata Adamovská coby profesorka je báječně děsivá.

Kdo nehledá žádnou divočinu, chce si zavzpomínat na vlastní chmelové brigády nebo jen zabroukat si známé melodie pod širým nebem s rizikem, že vyfasuje pláštěnku, ten ať zajde na Vyšehrad. A má to i s výhledem.