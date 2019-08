Připravili jsme pro vás další ze zajímavých soutěží. Se soutěžním titulem máte dokonce možnost hubnout. Vyhrajte knihu 50 nejlepších zabijáků kalorií.

Soutěž končí 28. srpna 2019.

Cenu do soutěže věnovalo vydavatelství Euromedia.

ANOTACE: 50 nejlepších zabijáků kalorií

Chcete zhubnout a uvažujete o potravinových doplňcích, které by vám pomohly spalovat kalorie? Je zbytečné chodit do lékárny – spoustu takových spalovačů najdete doma ve spíži nebo v ledničce. Jsou to posilovače metabolismu, které zvyšují spotřebu kalorií. Tato publikace představuje padesát nejúčinnějších zabijáků kalorií: mořské řasy, jablka, vitaminy a minerály, přísady jako čili nebo kofein, doporučuje různé nápoje, například zelený čaj. Nechybí ani různé strategie a doporučení.

Nakladatelství Euromedia, Esence, 88 str., 199 Kč

Podívejte se na ukázku z knihy.

Soutěžní formulář.

Sledujte náš Facebook a nenechte si ujít naše články. Podělte se o ně s přáteli.

Odesláním formuláře soutěže souhlasíte s Všeobecnými podmínkami. Podívejte se, jak nakládáme s osobními údaji.