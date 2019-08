Novou akční jízdu si užijí i ti z nás, kteří v životě neviděli ani jeden díl ze série Rychle a zběsile, ačkoli tenhle film spadá do jejich univerza. Dá se totiž s přehledem brát jako „buddy movie“ tedy film o parťácích. Má i podobný rámec: ti dva se na začátku nesnáší, ale nakonec budou spolupracovat.

Dwayne Johson, Jason Statham. Foto: CinemArt

Tady se jedná o agenta Deckera Shawa (Jason Statham) a maníka z DSS (ať už je to cokoli) Lukea Hobbse (Dwayne Johnson). Hned od začátku je jasné, že se fakt nesnášejí, ale taky že jsou jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet. Jsou přinuceni spolupracovat, aby zachránili svět před virem, který čirou náhodou ukradla Shawova sestra Hattie (Vanessa Kirby). A v patách jim je technicky upravený nezničitelný voják Brixton (Idris Elba).

Ti, kdo znají sérii, asi lépe pochytají všechny narážky na společnou minulost zúčastněných. Ti neznalí si to snadno domyslí a pobaví je i další náznaky, třeba Mini Cooper v Shawově garáži (jestli to není narážka na Stathamův film Loupež po italsku, tak fakt nevím). Nebo Shawova matka s tváří Helen Mirren, to máte pocit, že došlo ke crossoveru s filmem RED.

Zkrátka: humor tu obstarávají Hobbs a Shaw a jejich věčné slovní přestřelky a machrování, skoro jako z wrestlingu (Nesnáším tvůj hlas! – Ne! JÁ nesnáším tvůj ksicht!) Ale hlavní slovo tu má akce. A bitky. Protože je to přeci jen série o autech, máme tu parádní honičku v super bouráku ulicemi Londýna, pak ještě ti dva maníci zdemolovali v bugině jakousi ukrajinskou elektrárnu. Nad některými kaskadérskými kousky člověku zůstal rozum stát, ale neporazitelnost supervojáka pro změnu začínala lehce štvát. Misku vah vyrovnávala Hatttie, krásná drsňačka, která nejen že všem nakope zadky, ale ještě musí srovnat ty dva kretény, kteří ji údajně zachraňují.

Dwayne Johnson jako jeden z producentů měl možná na svědomí, že se závěrečná část filmu přenesla na jeho oblíbenou Samou, kde si proti po zuby ozbrojeným vojákům musejí poradit pouze s tradičními samojskými válečnickými nástroji. (A taky s pár fintami místních automechaniků.) Scéna s vrtulníkem je vážně šílená.

Dvouhodinový sled akčních scén a hlášek zmírňují občasné hlubokomyslné proslovy o přátelství, světu a srdci na pravém místě, ale aspoň se vám zatím trochu srovná pulz. Bylo znát, že si oba hlavní herci natáčení užívají a neberou se moc vážně. Celý film je tak nějak přehnaný, asi jako devadesátkové bondovky, takže co jde brát vážně, jsou kaskadérské kousky, bitky a honičky, a o tom tenhle film vlastně je. Nic víc, nic míň.