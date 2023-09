Další přírůstek do série filmů typu V zajetí démonů přináší otázku, zdali v tomto směru ještě lze vůbec objevit něco nového.

Uplynulo deset let od doby, kdy byl do kin uveden horor V zajetí démonů. Tento snímek podobně jako kdysi Vřískot obnovil zájem o hororový žánr a „duchařské lekačky“ a odstartoval úspěšnou sérií podobně laděných filmů. Výraz „duchařské lekačky“ však není míněn posměšně, naopak. Dodnes si pamatuji, jak jsem při sledování zmíněného filmu několikrát leknutím nadskočil, poprvé hned v úvodní scéně. Nepotřeboval jsem k tomu velké plátno a speciální ozvučení, stačilo sledování na DVD.

Úspěšný snímek se dočkal dvou pokračování, a to v letech 2016 a 2021. Některé prvky z této (zatím) trilogie byly použity v další hororové sérii, Annabelle (2014), která se také dočkala dvou pokračování. Nejnovější přírůstek do rodinné značky „Démoni“ za kterou stojí malajský filmový tvůrce James Wan (režisér prvních dvou „Démonů“) představoval snímek Sestra z roku 2018, režírovaný Corinem Hardym a považovaným za základ spin-off série V zajetí démonů.

Ve snímku zasazeném do roku 1952 se démonická řádová sestra z hororu V zajetí démonů 2 vrací, aby šířila zlo ze záhadného kláštera v Rumunsku, ve kterém řád jeptišek ukrývá děsivé tajemství. Už v předchozích Wanových snímcích se objevily některé prvky (démon jménem Valak, kterým je inkriminovaná sestra posedlá), které byly zpracovány právě v Sestře. Přes slabé divácké hodnocení (56 % na ČSFD a 5,3 z 10 na IMDb) snímek s rozpočtem 22 milionů dolarů celosvětově vydělal více jak 360 milionů. Takže není divu, že se po čase objevilo pokračování.

Děj Sestry II se odehrává o čtyři později a přesouvá se z Rumunska do Francie. Démon z předchozího snímku stále žije. Dostane se do malého městečka v zemi galského kohouta, kde si vybírá náhodné oběti, aby posléze začal ovládat zahradníka Mauriceho (Jonas Bloquet) v místní internátní škole. Souběžně s tím sledujeme další osudy sestry Irene (Taissa Farmiga), která tráví čas s ostatními jeptiškami v odlehlém italském klášteře. Jednoho dne je církevním hodnostářem pověřena, aby se vydala do Francie a zastavila démona, který se tam podle všeho přesunul z Rumunska a hledá vzácnou relikvii, díky níž by ještě posílil svou moc. Úkol není snadný – najít relikvii a zastavit démona. K Irene se připojuje Debra, další sestra, se kterou si Irene asi nejvíc rozumí. Obě posléze dorazí do francouzského města, kde se Irene setkává se svým zachráncem Mauricem (viz předchozí díl – pozn. red.), ale není jisté, zdali už není pozdě. Zdali ho už démon zcela neovládl.

Režie Sestry II se ujal jihokalifornský rodák Michael Chaves, který za sebou zatím mnoho filmových počinů nemá; kromě reklam a videoklipů mimo jiné režíroval V zajetí démonů 3: Na Ďáblův příkaz. Chaves ke spolupráci opět přizval Taissu Farmigu, která před časem zazářila v hororové sérii American Horror Story a objevila se i v první Sestře. Je také jedinou známější tváří obou snímků, nepočítám-li ještě Annu Popplewell (Letopisy Narnie), která se ve dvojce objevuje coby učitelka ve zmíněné škole.

Rovnou přiznám, že nejnovější hororový snímek mě dost zklamal. Má poměrně vlažný rozjezd, dokonce ani úvodní scéna v omšelém francouzském kostele, která by měla diváka navnadit a jako ve správném hororu vyděsit hned na začátku, se ani náhodou nemůže srovnávat s úvodní scénou z filmu V zajetí démonů. A přitom podzemí kostela mělo dost velký potenciál. Problém celého filmu je, že už jsme na ledacos zvyklí. Vaše hodnocení Sestry II se dost pravděpodobně bude odvíjet podle toho, kolik podobných snímků výše zmíněné série jste viděli. Pokud bude Chavesův snímek první, asi si různé lekačky užijete, ale pokud na něj půjdete kvůli tomu, co nového ještě uvidíte, vyjdete dost naprázdno.

Celý film se totiž dá stručně shrnout jako sled scén typu „někdo jde někam do sklepa, opuštěné kaple, chodby“ a v tom – baf! Jenomže znalý divák už ví. Jakmile je za nějakou postavou temný kout, může si být jistý, že z něj něco vyskočí. A ano, vyskočí. Snímek tak postrádá moment překvapení, což je vidět i ve scénách jiného typu – pokud jsme v minulých filmech neznámé monstrum spolu s hrdiny spatřili, netušili jsme, co od něj čekat. Prudký atak pak překvapil leckoho. Tady ho čekáte a monstrum Vás nezklame. Tedy vlastně zklame, protože se vám už poněkolikáté dostalo to, co jste čekali, a přesto jste doufali v něco jiného. Navíc démon zřejmě ovládá kde koho, takže jakmile se někdo začne tvářit zádumčivě, už víte, která bije.

V zajetí démonů a některé další snímky z této série navíc měly to, co asi dělá horory nejpřitažlivějšími – ony typické velké americké domy, trochu strašidelné samy o sobě. Tady se divákova pozornost tříští na dění ve francouzské škole a na Irene a její putování do Francie, přičemž ani jedno není podle mě zrovna tím pravým místem pro horor. Chodby starého internátu sice nabízejí dost možností a tvůrci se je snaží využívat, ale moc to nefunguje. Dokonce jsem se přistihl, že se místy nudím. A tak jsem jen škodolibě čekal, jestli si to ten démon alespoň vyřídí se skupinou šikanujících žaček. Nebo jestli se tvůrci opováží nechat zemřít Debru – jde totiž o jeptišku černé pleti, patrně další klasickou úlitbu kdovíjaké vyváženosti.

Finále snímku ještě jakž takž ujde, i když spíš máte pocit, že sledujete akční film režírovaný partou filmových trikařů. Tady možná přihodí půl hvězdičky k hodnocení ti, co snímek uvidí ve 4DX kině jako já. I když musím přiznat, že takový San Andreas jsem si před pár lety užil mnohem víc.

V Sestře II je bohužel všechno předvídatelné a ono bafnutí moc nefunguje, protože už to dávno čekáte, nebo navozená scéna zdaleka nevyužije všechny možnosti. Vaše hodnocení bude záviset na tom, kolik podobných snímků jste viděli. Ale jestli se chcete krásně bát u starého dobrého hororu, který nepotřebuje potoky krve a utrhané končetiny, a přesto vás několikrát vyleká, sáhněte raději po zmíněném deset let starém snímku. Pak už bude čistě na vás, kolik podobných filmů ještě chcete vidět.

The Nun II

USA, 2023

Česká premiéra: 7. 9. 2023

Režie: Michael Chaves

Hrají: Taissa Farmiga, Jonas Bloquet, Anna Popplewell, Storm Reid, Bonnie Aarons, Katelyn Rose Downey, Suzanne Bertish, Léontine d’Oncieu a další.

Délka: 110 minut

Mluveno anglicky (české titulky)

