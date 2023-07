S nakladatelským domem Grada a Metaforou pro vás máme další úžasný letní balíček knih. Obsahuje dva úžasné romány plné vůní a úžasných lidských osudů. Vyhrajte jeden ze dvou balíčků v naší soutěži.

Překrásně vystavěný, hřejivý příběh o přátelství a odpuštění. Připomíná, jak důležité je věřit v sebe sama, i když to právě považujeme za nemožné, a že nikdy není pozdě na nápravu, nejen pro ty, jež milujeme, ale i pro nás samotné.

– Napsala o knize Ztracená kapitola Genevieve Graham, autorka knihy The Forgotten Home Child „Příběh rodiny Girardových, který začíná v roce 1890 a pokračuje až do padesátých let dvacátého století, okouzlí čtenáře už od první stránky.“

– Napsali o knize Dům vůní v Ruhr Nachrichten

Soutěž končí 28. července 2023.

Ceny do soutěže věnoval nakladatelský dům Grada/Metafora.

ANOTACE

Dům vůní

Anouk už od dětství sní o vymýšlení vlastních parfémů. V roce 1950 však obchod s vůněmi ovládá několik mocných rodin a pro nováčky v něm nezbývá místo. K řemeslu ji tak přivede až náhoda, když se jí v Grasse, starém francouzském městečku parfémů, ujme rodina Girardových. Vůně divokých bylin a stále živá vzpomínka Anouk inspiruje k tvorbě nových kompozic. Aniž by si toho byla vědoma, následuje tak cestu Florence Girardové, která začínala jako chudá sběračka levandule a později založila rodinnou dynastii parfumérů. Anouk zažívá lásku i ztrátu, úspěch i neúspěch – ale vždy se vytrvale drží svých snů.

Nakladatel: Metafora, 350 str., 429 Kč

Ztracená kapitola

Anglie, současnost: Osmdesátiletá umělkyně Florence Carterová je se svým životem spokojená. Dny na sklonku života tráví tvorbou rafinovaných linorytů ve společnosti kocoura, psa a mladé sousedky Alice, tiché a úzkostné dívky. Když ovšem Flo zjistí, že její dávná ztracená přítelkyně vydala knihu o letech společně prožitých ve francouzském penzionátu, cítí povinnost odhalit roušku tajemství z minulosti a vydává se v doprovodu Alice a její matky do Francie. Po příjezdu do Lyonu se však hluboko zasutá pravda ukáže jako příliš těžké břemeno. Francie 1957: Florence a Lili se setkávají v poválečném Lyonu jako svěřenkyně přísně vedeného penzionátu pro dívky. Flo je ostýchavé děvče z Anglie, od něhož se očekává úspěšný vstup do společnosti a pak i výhodný sňatek. Lili je její pravý opak – suverénní Američanka se svobodnou duší, plná touhy po dobrodružství. Navzdory všemu se z dívek stanou nerozlučné kamarádky, jejichž vzájemná náklonnost slibuje přátelství na celý život… než je od sebe oddělí nečekaná zrada. Ztracená kapitola je palčivý, emocemi nabitý román o síle přátelství. Jeho poselstvím je zpráva, že nikdy není pozdě rozepsat nový příběh.

Nakladatelství Metafora, 328 str., 449 Kč

Soutěžní formulář.

Sledujte náš Facebook a nenechte si ujít naše články. Podělte se o ně s přáteli.

Odesláním formuláře soutěže souhlasíte s Všeobecnými podmínkami. Podívejte se, jak nakládáme s osobními údaji.