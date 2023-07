Za vínem nutně nemusíte jen do sklepů a za krásou přírody do vinic. V poslední době vinaři čím dál častěji propojují tyto dvě příjemné součásti výletů a dovolených. Procházka nebo projížďka na kole malebnou krajinou posetou vinohrady je skvělou příležitostí dát odpočinout tělu i mysli od shonu a běžných povinností, nadýchat se čerstvého vzduchu a u toho se seznámit s tím, co je vlastně základem celého oboru vinařství.

Bzenec. Foto: Vinazmoravyvinazcech.cz

Ve vinařské obci nebo sklepní kolonii většinou narazíte na nějaká otevřená vinařství a sklepy, nebo alespoň vinotéku, kde si můžete něco dát. Uprostřed vinici by ale nalitý pohárek čekal málokdo. Pohotovost na často navštěvovaných místech u vinic drží degustační stánky a foodtrucky.

Klasické dřevěné domečky – degustační stánky

Degustační nebo ochutnávkové stánky jsou v podstatě malé a jednoduché dřevěné domečky, spíš možná boudy se skromným zázemím v podobě lavic, stolů a slunečníků, kde je obsluha, která prodává víno a k tomu třeba i nápoje nebo něco drobného k zakousnutí. Skvělé jsou tyto stánky např. pro cyklisty, kteří se spíš dostanou do odlehlých míst.

Bohaté na stánky je zejména Znojemsko. Asi nejznámější takový degustační stánek najdete na jedné z nejstarších vinic na jižní Moravě, kterou je Šobes, poblíž obce Hnanice. Další je hned kousek vedle u Staré vinice v Havraníkách a také na vinici Peklo v Šatově. Tyto tři patří jednomu z největších vinařství v regionu Znovínu Znojmo. Na začátku Hnanic směrem od Znojma si můžete dát vzoreček od dalšího velkého vinařství Thaya. Pozadu není ani vinařství Lahofer, které je má v Rajské vinici v Karolininých sadech a na vinném hrádku Lampelberg ve stejnojmenné vinici nedaleko Vrbovce.

Degustační stánky ale rozhodně nejsou výsadou pouze Znojma a vlastně ani jižní Moravy. Ve vinařské oblasti Čechy naleznete za pěkného počasí otevřený v Kutné Hoře v ulici Gruntecká u vinice patřící vinařství Vinné sklepy Kutná Hora. V Klučově u Českého Brodu na Malé vinici (na Skále) ho má stejnojmenné vinařství Klučov a na úpatí kopce, na jehož vrcholu stojí hrad Hazmburk zase Zámecké vinařství Třebívlice Johann W.

Foto: Vinazmoravyvinazcech.cz

Občerstvení na kolech – foodtrucky

Modernější verzí degustačního stánku je pak tzv. foodtruck. Zjednodušeně se dá říct, že takové občerstvení je na kolech a je jedno, jestli je pojízdné nebo napevno ustavené. Bývá to buď speciálně vyrobený přívěs nebo třeba jen zrekonstruovaná a upravená maringotka či menší auto, ale princip je stejný – nápoje, jídlo, posezení a samozřejmě skvělé víno!

Na vrcholu viniční tratě Pod Starým hradem u kaple sv. Floriána a Šebestiána ve Bzenci se nachází vinný bar s poutavým názvem Široko daleko Zámeckého vinařství Bzenec. Je to takový menší foodtruck, kde si lidé kromě vína mohou dát i dobrou kávu, něco drobného k jídlu a posedět na plážových lehátkách a k tomu si dopřát nádherný výhled.

Podobnou cestou se vydal i vinař Jan Stávek z vinařství Víno J. Stávek. Původně kovidový projekt vymyslel spolu s kamarádem a zároveň sousedem Honzou Špalkem, mj. také majitelem brněnské pražírny kávy, v roce 2020. V rodinné vinici vysazené dědečkem v roce 1947 našel podvozek ze staré vlečky. Na ten se navařila kostra, opláštila se palubkami, vevnitř se vybavilo profi kávovary, grilem a samozřejmě ledničkou na vína. Vznikla tak modrá maringotka, která stojí u kapličky svatého Antonína Poduánského, Mezi řádky u vinice U Větřáka, kde stával před sto lety větrný mlýn. Z místa je hezký pohled na Pálavu, ale také celý Lednicko-Valtický areál, dále pak na Podluží a Malé i Bílé Karpaty. Kromě vína nabízejí výběrovou kávu, originální pochutiny a speciality z Gálových sadů.

Další food, nebo vlastně spíše, winetruck, kde je možné posedět na lehátkách, odpočinout si a občerstvit se nejenom vínem, ale také pokrmy z jejich vyhlášené kuchyně, naleznete v moderním areálu Thaya vinařství v Havraníkách.

Další, ale určitě ne poslední, stánek tohoto typu je Vinice Coffeebar, zaparkovaný mezi vinohrady pod Svatým Kopečkem u Mikulova. Víno od rodinného vinařství Srholec z Mikulova, něco k jídlu anebo třeba dobrá káva určitě potěší každého výletníka, který se zrovna vyskytne poblíž. Spousta dalších různých tipů kde si dát dobré moravské a české víno najdete v největší databázi vinařů na webu Vína z Moravy, vína z Čech