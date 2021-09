V třetím dílu cestování po krásách jižní Moravy vás čeká vyprávění z oblasti, která si nedávno zkusila své a stále se vzpamatovává. Navštívili jsme ale hlavně zámek Milotice a Lednicko-valtický areál. Pojďme nasávat atmosféru.

Zámek Lednice

Přejezd do Hodonínska byl kapku skličující. Více jak po měsíci po ničivém tornádu jsou stále vidět jeho důsledky – projížděli jsme krajinou, kterou jako by převálcoval naštvaný obr. V dálce byly vidět stavební jeřáby a věže kostela v lešení.

Cílem cesty byl barokní zámek Milotice. Opět žlutý, opět neprávem opomíjený. ačkoli cyklisté ho evidentně znají… Z výkladu nejvíc svítila osobnost poslední hraběnky na zámku, Antoinetty Seilernové, rozené Laudonové. Ta vedla domácnost i služebnictvo pevnou rukou, děti musely umět čtyři jazyky a každý týden s nimi rodiče mluvili jiným. Taky se v domě dost šetřilo, většina jídla pocházela z vlastní zahrady, obory nebo sádek, a všechno se dojídalo. Hraběnka se také starala o místní chudobinec, a smutným dovětkem je, že když rodina o vše přišla po Benešových dekretech, tak v onom chudobinci skončili sami…

Interiéry velmi přesně odpovídají realitě první poloviny 20. století, pomáhala je totiž rekonstruovat nejstarší dcera Marie Henrietta Seilernová po návratu zpátky do Čech. Fanoušky filmů zaujme, že se tu natáčela Poslední aristokratka – není to ale nikde zdůrazněné. Co ale definitivně odlišuje další žlutý zámek s pěstěnou zahradou od ostatních, je místní půjčovna historických kostýmů. Na nádvoří i v zahradách tak běžně potkáte hraběnky, prince i velkokněžny v nádherných šatech s krinolínou. (Není to zadarmo, ale je to lákavé a efektní…)

Lednicko-valtický areál je v UNESCO už od roku 1996, takže rozhodně nehrozí, že by ho turisté minuly. A protože je tak obrovský, mají tu pro návštěvníky spoustu vyžití (aby se ty davy trochu rozprostřely). Můžete se plavit loďkou přes rybníky k Minaretu, nebo si na to půjčit kajak. Koňským povozem se nechat dopravit k Janohradu. Vedle zámku je přírodní amfiteátr, kde dvakrát denně uvádějí ukázky výcviku dravců. Skleník je světový unikát, nejstarší dochovaný (po Kew Gardens v Londýně). V jízdárnách a konírnách jsou různé výstavy – Lega, historických kočárků nebo expozice voskových figurín osobností českých dějin. Všude samozřejmě extra vstupné.

Modrý pokoj v zámku Lednice

Samotný první okruh ukazoval reprezentativní pokoje, spoustu mosazných lustrů, samonosné dřevěné schodiště nebo oblíbené schody z jednoho stromu, které jsou v krásné Modré knihovně. Lovecké trofeje zahrnují i falešného jednorožce. V hudebním salonku návštěvníky překvapil živý muzikant, hrající na kytaru půvabné středověké melodie (některé byly povědomé, půjčil si je asi Spirituál Kvintet). A v celém okruhu oslňovaly překrásné květinové vazby, které mají na svědomí studenti místní zahradnické školy.

Zámek Valtice určitě nabízí spoustu jiných obrazů a dřevěných stropů, ale dva zámky denně je lidské maximum, další jména a dojmy už bychom nepobrali, a tak jsme si ho prohlédli aspoň zvenčí. Střechu, zdá se, už po nedávném krupobití stihli opravit…

První den na jižní Moravě – Třebíč a Jaroměřice nad Rokytnou

Výlet po jižní Moravě: zámek Lysice a Punkevní jeskyně