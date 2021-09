Vyhrajte titul z nakladatelského domu Grada Plant Tribe, který ukáže, jak žít šťastný život s rostlinami. V naší soutěži můžete vyhrát jeden ze tří výtisků.

Rostliny jsou nádhernou součástí našich životů. Obohacují nás svou krásou, lákají neustálými proměnami. Tím, že se okolo nás objevují, dělají naše životy hezčí a hodnotnější. Po bestsellerovém titulu Urban jungle se úspěšní autoři Igor Josifovic a Judith de Graaffová pustili do nové knihy Plant Tribe – šťastný život s rostlinami. Vztah každého k sobě se promítá do věcí okolo nás a také do péče o rostliny. Kromě jiného se ale i dozvíte, které rostliny jsou jedovaté pro okolí a které naopak jsou třeba pro zvířata bezpečné. Zjistíte, jak rozvíjet kreativitu a jak získat dobrou energii pomocí rostlin.

Soutěž končí 28. září 2021.

Ceny do soutěže věnoval nakladatelský dům Grada.

ANOTACE

Druhá kniha autorské dvojice Josifovic a De Graaffová je věnována tomu, jak pěstování rostlin v našem příbytku mění náš život. V každé kapitole jsou informace o rostlinách, průvodce stylem i skutečné interiéry lidí, kteří si pěstování rostlin oblíbili, spolu s radami, jak si použitím správných rostlin dodat svou energii, kreativitu a radost ze života.

V textu najdete také skutečné dotazy čtenářů blogu Urban Jungle, kladené v souvislosti s rostlinami a domácími mazlíčky. Autoři se soustředí především na pozitivní energii, kterou rostliny vnášejí do každého pokoje našeho bydlení a do každé oblasti našeho života.

Vydává Grada, 240 stran, 499 Kč.

