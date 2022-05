Osobitý humor Jeremyho Clarksona, který si nikdy nebral servítky, byl hlavním důvodem, proč se na motoristický pořad Top Gear díval i někdo, kdo tak úplně neví, co přesně převádí taková převodovka. A když se takový blázen do rychlých aut dá na farmaření, je celkem jasné, že to bude sranda.

Se sebevědomím sobě vlastním se oblíbený moderátor pouští do oblastí, se kterými nemá absolutně žádné zkušenosti, třeba do lesního hospodářství. Pokouší se pěstovat zeleninu uprostřed kamení. Snaží se udržet své sebevražedné ovce naživu. Sežene si obrovský traktor, který se mu nevejde do stodoly. Prostě normálka.

Nejlepší jsou jeho šokující zjištění velkých pravd, které skuteční farmáři vědí už dávno, třeba že televizní předpovědi počasí jsou na prd. Anebo jeho životní přesvědčení, že každá situace se dá vyřešit nějakým obrovským strojem, který nadělá spoustu kraválu.

Jeho glosování neustálého boje s přírodou, Brexitem a pocitem vlastní dokonalosti neskutečně baví, a nemusíte mít ani znalosti techniky, natož farmaření.

Je neskutečné, že všechna tahle dobrodružství vznikla vlastně „díky“ coronaviru. Všichni zalezli do svých doupat a Clarkson místo toho rovnou koupil farmu. O svých neslavných pokusech psal sloupky do novin (tohle je sbírka těch sloupků) a producenti zavětřili námět na dobrou švandu a to jeho lopotění ještě jezdí natáčet. Kdo chce vidět, jak doopravdy vypadá traktor značky Lamborghini, ať si najde seriál Clarksonova farma…

Originál: Diddly squat – a year on the farm, 2021, překlad: Martin Urban, vydalo: Argo, 2022, 217 stran