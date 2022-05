Celonoční hlídka u zubu a přešlapování před ordinací zubaře a prosby, aby už konečně otevřel a vašim bolestem mohl být konec. Vytržení zubu není nic příjemného, ale někdy je to jediné možné řešení. Co byste měli a neměli dělat po extrakci zubu? Co když bolesti nepolevují a objeví se další problémy?

Tohle nikdy nedělejte

Museli jste jít na trhání zubu? Dokud působí anestezie (zhruba 3-4 hodiny), nepijte horké nápoje a nejezte jídlo. Mohli byste se opařit nebo se pokousat do necitlivých měkkých tkání. Mohl by vzniknout špatně se hojící vřed.

Sedíte doma v bolestech, když rána přichází k sobě? Možná vás napadne sáhnout po některých z tradičních pomocníků a hojení ran. Ale to by byla chyba. To nikdy po trhání nedělejte. Ani nikdy krev cíleně nevyplachujte. Jestliže vám z lůžka vytéká větší množství krve, můžete na čtvrt hodiny skousnout přežehlený bavlněný kapesník. Pokud to nepomůže, vydejte se za zubařem.

Alespoň den nedělejte nic, co by mohlo zvýšit krvácení. Může se jednat i o pití alkoholu a cigarety, ale také o fyzickou námahu, nechoďte do sauny. Jezte měkkou stravu, která se prakticky nemusí kousat a konzumujte ji na druhé straně, než je rána. Není vhodné také žvýkání, protože namáhá ústa. Obejděte se bez něj alespoň týden. Právě to je zhruba doba, kdy by se měla rána alespoň trochu zhojit.

Nezapomínejte ale na čištění zubů podle vašich zvyklostí, jen se vyhněte ráně po zubu.

Otok a bolesti po vytržení zubu

Po vytržení zubu zůstane otok. Ten zmizí za různě dlouhou dobu. Může trvat zhruba 3-5 dní po výkonu. Co můžete udělat po extrakci? Sice nesmíte kloktat ani vyplachovat, můžete tvář ale opatrně ledovat. Do utěrky dáte třeba kousek ledu nebo mraženou zeleninu. Skvělé jsou i chladivé gelové polštářky z lékárny. Ledujete max. 10 minut a 10 minut necháte tvář bez ledové dávky.

Bolesti by se měly postupně mírnit. Zpozornět byste ale měli, pokud by se stav zhoršil, objevily by se teploty, bolest při polykání, bolest vystřelující do ucha, pak se rozhodně vydejte k zubaři.

Proč nikdy a ničím ránu po vytržení zubu nevyplachovat

V ráně probíhá přirozený a důležitý proces. Krev se totiž mísí se slinami. Proto můžete mít pocit, že jí je více. Ale krev je nezbytná. Díky ní se v lůžku vytvoří sraženina. Umožňuje hojení, vzniká vazivo, a poté nová kost. Pokud byste vyplachováním tento proces narušili, vznikly by problémy. Vyplachování je možné při správném hojení nejdříve za týden.

Co můžu dělat pro správné hojení po vytržení zubu

Ačkoliv jsou otok a bolest nepříjemné, je důležité se dobře stravovat, abyste mohli přijímat cenné látky ze stravy. Důležitý je třeba vitamín C.

