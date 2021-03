Máme pro vás několik receptů na svěží jarní dny. Šťavnatý dezert, kuřecí s chřestem, i slané palačinky, které se hodí ke snídani, obědu i večeři.

Nepečený dort s tvarohem a broskvemi

Připravili jsme pro vás nepečený dezert Charlotta, plný šťavnatých broskví, smetany ke šlehání, tvarohové směsi a piškotů nasáklých griotkou.

Počet porcí: 13 porce, doba přípravy: 60 minut, náročnost: *

Zdroj: Akademie kvality

Ingredience:

400–500 g cukrářských piškotů

80 g krupicového cukru

750 g měkkého tvarohu

250 ml 33% smetany

14 g želatiny (plátkové)

citronová kůra

1 vanilkový lusk

1 větší plechovka zavařených broskví

griotka

Postup:

1. Cukrářské piškoty zkrátíme o 20 % a skládáme je pocukrovanou stranou ven podél ráfku dortové formy. Piškoty jsou namočené ve šťávě z broskví a griotky. Zbytky piškotů dáme na dno formy.

2. Tvaroh s citronovou kůrou a vanilkovými semínky. Ve 200 ml teplé vody rozpustíme želatinu

a smícháme s asi 150 ml tvarohu. Dobře vyšleháme a nakonec přidáme vyšlehanou smetanu.

3. Poté dort prokládáme tvarohem, piškoty a broskvemi.

4. Poslední vrstva je zakončená tvarohem. Dort necháme ztuhnout a na ozdobu nakrájíme broskve na měsíčky a přelijeme zbytkem želatiny.

Špaldová palačinka s medvědím česnekem plněná květákem a žampiony

Palačinky vůbec nemusí být připravené jen nasladko. Máme pro vás špaldovou variantu a kombinace s medvědím česnekem je velmi chutná. Navíc je plná hnědých žampionů, květáku, cibulky

a lučiny.

Počet porcí: 4 porce, doba přípravy: 50 minut, náročnost: *

Ingredience:

100 g špaldové mouky

200 ml plnotučného mléka

1 vejce

220 g květáku

1 červená cibule

250 g hnědých žampionů

3 lžíce pesta z medvědího česneku anebo hrst nasekaného čerstvého medvědího česneku

lučina

olivový olej

sůl, pepř

Postup:

1. Nejdříve si smícháme mouku s mlékem a dobře vyšleháme dohladka. Poté přidáme vejce, pesto z medvědího česneku a trochu soli. Necháme odležet.

2. Květák rozkrájíme na malé růžičky a začneme opékat na oleji. Až začne květák hnědnout, přidáme najemno nakrájenou cibulku a nakonec na plátky nakrájené žampiony. Ochutíme solí a pepřem.

3. Do rozpálené pánve vlijeme těsto a uděláme palačinky, které poté potřeme lučinou a naplníme je zeleninovou směsí.

Pečené kuřecí prso s bílým chřestem a holandskou omáčkou

Chřestová sezóna je spojená se začátkem jara. Chřest můžete zkombinovat třeba právě s kuřecím prsem a holandskou omáčkou. Její příprava je trochu oříšek, ale pokud máte dobrý postup, skvělý výsledek je zaručen.

Počet porcí: 4 porce, doba přípravy: 55 minut, náročnost: **

Ingredience:

4 ks kuřecích prsou s kůží

1 kg bílého chřestu

100 g másla

200 ml zeleninového vývaru

200 ml bílého vína

4 žloutky

cukr krupice, sůl, černý pepř, bobkový list, čerstvý tymián

Postup:

1. Kuřecí prsa nasolíme a opepříme a necháme chvíli marinovat.

2. Bílému chřestu ukrojíme zdřevnatělé konce cca 2 cm, poté ho dobře oloupeme. Hlavu chřestu neloupeme. Oloupaný chřest dáme do studené vody s citronem.

3. Uděláme si várku pro chřest tím, že provaříme společně: vývar, ½ bílého vína, ½ másla, cukr, sůl, pepř, bobkový list a tymián. Poté do várky vložíme chřest a velmi pomalu vaříme pod pokličkou do měkka.

4. Kuřecí prsa opečeme do zlatova a dopečeme v troubě 15 minut při 140 °C.

5. Zbylé víno, sůl a pepř zavaříme na plotně. Víno přelejeme do větší misky a dáme do vodní lázně. Přidáme žloutky a na mírném plamenu mícháme metličkou cca 5 minut, nebo dokud omáčka nemá 60 °C.

Nakonec pomalu přimícháme rozpuštěné máslo, které ovšem nesmí být horké.

Přesnídávka s mrkví, jablkem a vločkami

Přesnídávku máme spojenou s dětstvím. Ale tahle ovocná pochoutka z jablek, mrkve, medu a vloček je vhodná pro jakýkoliv věk.

Počet porcí: 1 litr, doba přípravy: 50 minut, náročnost: *

Ingredience:

200 g mrkve

3 jablka

3 lžíce vloček

2 lžíce medu

Postup:

1. Mrkev oloupeme a nakrájíme na malá kolečka, vložíme do hrnce a zalijeme vodou. Pomalu vaříme do měkka.

2. Když je mrkev měkká, přihodíme nadrobno nakrájená jablka a 3 lžíce vloček. Dolijeme vodu, aby byla jablka skoro celá pod vodou. Vaříme dalších 15 minut.

3. Po rozvaření mrkve a jablek přelejeme směs do mixeru a mixujeme do hladka. Dochutíme medem.

