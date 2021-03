Strach je tu s námi od počátku časů. I když nejspíš lidstvo prošlo mnohem horšími obdobími, pro nás je to aktuálně často velmi složitá doba. Přesto se jde, alespoň do určité míry, vypořádat se stresem, obavami, nejistotami a úzkostí v souvislosti s pandemií nemoci covid-19. Poradíme, jak na to.

Podle agentury IPSOS v této době má určitý druh strachu každý druhý dotázaný. Děsit se můžeme průběhu onemocnění covid-19, mohou nás trápit obavy o blízké osoby. Důležité je vědět, že strachy, obavy i úzkosti jsou zcela normální reakce organismu na situace, které nám nejsou zrovna příjemné nebo jsou pro nás dokonce ohrožující. Roli nehraje to, jestli jsou obavy reálné nebo vznikají v našich myšlenkách. Velkou roli ale hraje způsob myšlení a náhled na situace při zvládání těchto pocitů.

Foto: Freepik/jcomp

Psychická pohoda je nezbytná pro silný imunitní systém a také podstatnou součástí úspěšné léčby všech druhů onemocnění. Pokud tedy prožíváte strachy a obavy, může se nechat inspirovat tím, co změnit.

Zprávy jsou důležité, vyhýbejte se senzacím

Informovanost je důležitá, zprávy by měly pocházet z ověřených zdrojů. Senzace za každou cenu většinou příliš užitku nepřinesou.

Zůstaňte ve spojení s blízkými

Pandemie a související opatření mohou vyvolávat úzkost, protože izolace a osamělost k příjemným pocitům nepřispívají. S blízkými bychom se teď neměli fyzicky potkávat, ale zůstat ve spojení je potřeba. Pomocí zpráv, telefonátů, video hovorů. V souvislosti se sociálními sítěmi je třeba ale obezřetnost, protože ne všechny úsměvy na fotkách jsou odrazem skutečné reality. Pokud usoudíme, že osobní přítomnost je pro naše bližší velmi důležitá, jsou určitým řešením antigenní a samoodběrové testy. Když máte větší jistotu, že blízké nenakazíte, rozumně vyřešíte problém.

Snižte riziko nákazy na minimum

Co můžeme udělat pro to, abychom minimalizovali riziko nákazy?

• Často si mýt nebo dezinfikovat ruce,

• nosit respirátor,

• dodržovat odstup od ostatních lidí,

• nesahat si neumytýma rukama na obličej a sliznice,

• vyhýbat se přeplněným prostorám,

• zůstat doma vždy, když se necítíme dobře,

• zdravě se stravovat,

• mít dostatek pohybu,

• pravidelně pobývat na čerstvém vzduchu,

• posilovat imunitní systém,

• dbát na dostatek regenerace (relaxace, spánek).

Připravte se na nemoc

V dnešní době je riziko nakažení poměrně vysoké, proto je vhodné se na tuto možnost připravit. Neznamená to, že se vydáte pořídit obrovské zásoby. Je ale vhodné, když budete mít po ruce základní potraviny, které se hodí při nemoci, ale také je dobré myslet na základní hygienické potřeby a určitě i léky.

Mírný průběh nemoci covid-19 většinou charakterizují příznaky, jako je bolest hlavy, kašel, bolest kloubů a vysoká teplota. Při podezření na výskyt nemoci kontaktujte svého lékaře.

Pečujte se o sebe

Dnešní doba nám ukazuje možná i to, že o sebe musíme dosgtatečně pečovat. Kromě zdravého stravování je to i fyzická aktivita, čas na koníčky, dbát na relaxaci a dostatečný spánek.

Zaměstnejte hlavu

Aby vás nepohltily černé myšlenky, můžete si vybavovat krásné zážitky, ale můžete se třeba začít vzdělávat, ale i si plánovat budoucnost. Nemusí mít zcela konkrétní podobu. Snění je úžasná záležitost, která vás vytrhne z obvyklé šedi. Co byste chtěli vidět nebo, co byste chtěli prožít. Plánování zážitků a zjišťování informací o nich, vám pomůže vyčistit hlavu.

„Můžeme aktivovat naši tvořivost a fantazii k tomu, abychom nepropadali chmurám a zmiňovaným strachům a drobné radosti si vědomě vytvářet a vyhledávat. Můžeme se vracet k hezkým vzpomínkám, povídat si o nich s blízkými, představovat si, co uděláme, až budeme moci, jaké výlety podnikneme. S vírou a nadějí v to dobré a lepší můžeme přečkat snáz časy nedobré,” dodává k tématu psycholožka Mgr. Renata Gregorová.

Jak zmírnit strach o své blízké

Strach o ty nejbližší, což jsou v případě nemoci covid-19 především naši rodiče a prarodiče, bývá obvykle silnější než obavy o nás samotné. Zbavit se jich je někdy poměrně složité. Existují ale určité postupy, které starosti o naše blízké aspoň trochu zmírní.

Neohrožovat

„Pár týdnů se teď nepotkáme, abychom se v létě mohli obejmout,” zní pravidlo dnešní doby a jedna z věcí, co teď můžeme udělat pro naše nejbližší, je, že jej budeme dodržovat. A když už se potkat potřebujeme, pak bychom měli důsledně dodržovat hygienická opatření včetně nošení respirátorů, důležité je i testování.

Uklidňovat

Katastrofické zprávy nejsou tím, co bychom v této době měli poslouchat. Mohou vést k panice. Důležitý je pozitivní náhled na svět a současně respektování aktuálních opatření. Optimismus může být prospěšný nejen pro vás samotné, ale i pro vaše okolí. Uvidíte, že se projeví v dobrém.

Pomáhat

Pokud máte v okolí někoho nemocného, nebo je v karanténě, můžete mu pomoci s doručením nákupu (nechat ho před dveřmi – bez kontaktu), léků a dalších věcí, které by mohl potřebovat. Podobnou pomoc možná uvítají i senioři nebo jiní lidé ve vašem okolí. Přispět můžete také třeba do potravinové banky, nebo na jiné charitativní účely. Možná vás napadne úplně jiný způsob, jak v této době někomu pomoci a nepochybně bude úplně skvělý. Pomoc druhým vám alespoň na chvíli pomůže se odpoutat od vlastních nepříjemných pocitů.

Být laskavý

Všimli jste si zloby, která kolem nás teď koluje? Vypjaté situace a podrážděné reakce jsou téměř všudypřítomné. Zkuste se v náročných situacích obrnit proti negativním reakcím a zkuste úsměv.

Terapie

Pokud vám nebude úplně nejlépe a rady nebudou pomáhat, zkuste se obrátit na odborníky online. V dnešní době se rozjelo několik nápomocných projektů, které pomohou dostat vaše strachy a obavy do lepších kolejí.