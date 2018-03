Éterické oleje mají na lidský organismus poměrně velký vliv. Aromaterapie se těší stále větší oblibě, a tak se podívejme na to, jak může pomoci podpořit nejen na jaře.

Počátkem jara se člověk často cítí vyčerpaný a unavený. Aby se situace zlepšila, může pro to udělat řadu věcí. Jednou z nich je nechat organismus povzbudit pomocí vůní, a podpořit tak harmonii těla a duše. Esenciální oleje je možné přidat nejen do aromalampy, ale také do koupele. Podívejme se na to, které oleje byste měli zvolit, abyste se cítili svěžejší.

Bergamotový olej

Bergamotový olej je ideální pro zklidnění, protože uklidňuje nervy. Kromě toho podporuje náladu. Na podzim a časně zjara se člověk často potýká s různými viry. Bergamotový olej prospívá při zahlenění a působí antisepticky. Je ideální po něm sáhnout při zánětech dýchacích cest nebo mandlí, případně angíně.

Borovicový olej

Borovicový olej je ideální na osvěžení. Má antiseptické účinky, uvolňuje hleny. Proto je skvělý při infekcích dýchacích cest, nachlazení, kašli, sáhněte po něm ale také při namožených svalech. Pokud chcete protáhnout nos, můžete ho inhalovat. Nejenže osvěží vzduch, ale také ho čistí od bakterií a infekcí.

Smrkový olej

Také další z olejů ze stromů prospívá psychice. Smrkový olej prospívá proti nervozitě, stresu. Je antiseptický a tonizuje, podporuje správné prokrvování a reguluje dýchání. Doporučuje se při příznacích nachlazení jako je rýma, kašel, ale také se hodí při žaludečních a střevních potížích. Pro osvěžení a při nachlazeních se může kombinovat s borovicovým olejem.

Pomerančový olej

Dobrou náladu pomáhají vytvořit i citrusové vůně. Pomerančový olej zklidňuje, má silné antidepresivní účinky. Sáhněte po něm při panickém strachu a vnitřním neklidu. Prospívá také při křečích a kožních problémech. Při jeho aplikaci je ale třeba dávat pozor. Může totiž při častém používání na citlivé pokožce vyvolávat podráždění.

Grapefruitový olej

Grapefruitový olej má uvolňující a posilující účinky. Stimuluje náladové stavy a také působí antibakteriálně. Je ideální právě při depresivních stavech. Kromě toho aroma umístěné v kuchyni pohlcuje pachy a navozuje harmonii.

Citrónový olej

Také přímo citrónový olej má osvěžující účinky. Povzbuzuje při špatné náladě a dlouhodobé únavě, ale také při bolestech hlavy. Působí antisepticky, antibakteriálně, dezinfikuje, snižuje bolest. Ideální je jeho používání v období nachlazení, chřipek. Významně prospívá k posílení imunitního systému a povzbuzuje při lehkých alergiích.

Levandulový olej

Posilovat nervovou soustavu dobře zvládá i levandulový olej. Tiší bolest, uklidňuje, ale také detoxikuje a je močopudný. Levandulová vůně se využívá při chřipce, bronchitidách, katarech, kolikách, zánětech krku.

Využívání esenciálních olejů

Když sáhnete po povzbuzovacích prostředcích v podobě esenciálních olejů, myslete na to, že dávkovat by se mělo s rozvahou. Aromalampu používejte třeba i několikrát denně, ale zhruba hodinu. Také myslete na druhé osoby a na to, jestli jim určitá vůně nebude způsobovat potíže. Speciální opatrnost se doporučuje u nejmenších dětí a u těhotných žen. Důležité je vědět, že éterické oleje tělo vyloučí do několika hodin vydechováním. Pokud olej budete používat při masáži nebo třeba obkladech, měli byste udělat test alergie, abyste zkontrolovali případnou alergickou reakci a aby nedošlo k potížím.

Pomáhají vám vůně? Která je tou vaší zaručenou záchranou při únavě?