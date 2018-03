Knížky skoro, nebo dokonce úplně beze slov, ale přesto plné příběhů. Kouzlo? Ne, to je edice Velkých knih pro malé vypravěče, která se právě k radosti všech jejích milovníků rozrostla o další tři nové přírůstky.

Velké knihy pro malé vypravěče zvou děti ke spoustě ukrytých příběhů, které ale vůbec není třeba číst. Ilustrátoři poskládali velké kresby plné děje a mikropříběhů na dvoustrany a tematicky je spojili. Takže si malí vypravěči mohou vybrat, co je zajímá. Už jsme se mohli podívat, jak to chodí na letišti, co se děje na stavbách, kam se podívat po Praze. Nyní si můžete s dětmi užít bezmála hodiny zábavy se třemi novými kousky z téhle povedené řady.

Veselé nesmysly svou do říše fantazie, kde se dá koberec čistit sekačkou na trávu, prase může mít parohy a děti se koupou v pískovišti. Nic není nemožné. Anglická slovíčka zase představují všechny možné základní výrazy, s nimiž se setkáte v běžném životě. A malým studentům rozhodně veselé obrázky usnadní seznamování s cizím jazykem. Autorka článku však bez mučení přiznává, že se zamilovala do třetí publikace Farma. A to i přesto, že prozatím nemá děti a v knize si listovala sama.

Farma zve k celé hromadě skvělého a nekonečného vyprávění. Rodina Sedláčkových hospodaří na farmě, dědeček včelaří, babička zaváří, tatínek orá, maminka se stará o všechny a navíc prodává, co u Sedláčků vypěstují. Nezbedníci Ella a Max sice všem pomáhají, ale nejraději pobíhají po dvoře se psem a vymýšlejí lumpárny.

Odkud se vezme vajíčko, jak se stříhají ovečky nebo kdy se shazují ze stromů zralé ořechy? To a mnohé ostatní si můžete s dětmi říci nad krásnou publikací Libora Drobného. Autor ilustrace situoval vždy do jednoho ročního období, takže na Farmě prožijete celý rok.

Velké knihy pro malé vypravěče, vycházející pod značkou Ella & Max, se mohou stát ideálním společníkem na dlouhé cesty s dětmi, nebo na líná letní odpoledne. Malí vypravěči si díky povídání rozšíří slovní zásobu a posílí představivost. A nejlepší na tom všem je, že tyhle knížky si klidně „přečtou“ i ti, kteří ale ještě vůbec neumějí číst.