Stále vás honí mlsná? V našich nových tipech pro vás máme několik zajímavých potravin a jídel, která si můžete vychutnat a v jednom případě i dokonce pomáháte.

Začneme právě tímto zajímavým projektem, kdy zakoupenou krabičkou zdravých žvýkaček přispějete na charitativní projekty. Charity Gums jsou totiž v podobě vysouvacího balení se zábavnými obrázky, které nakreslili šikovní čeští umělci. Většinu tvoří mladí ilustrátoři a grafikové, kteří sami navrhují obrázek. Každý umělec má na krabičce svůj medailonek. Zároveň tedy podporujete i jejich tvorbu. Balení obsahuje 10 žvýkaček bez cukru a aspartamu s peprmintovou příchutí. Obrázky se stále mění, motivů bývá 30-40 druhů. Krabička stojí 35 Kč a z toho přispějete částkou 2,50 Kč určitým neziskovým organizacím.

Žvýkačky můžete zakoupit v téměř 200 obchodech, kavárnách po Česku, jejich mapa je k vidění na www.charitygums.cz, kde si je i přímo můžete objednat a neplatit poštovné.

Spousta novinek je k vidění i v Costa Coffee. Kromě kvalitní voňavé kávy, dortů, cheesecaků, jsou to i smoothie. Pochutnat si můžete i na nových Malinových brownies s oříšky nebo na Banánovém chlebu s rybízem a mandlemi, obojí za cenu od 65 Kč. Z kávy můžete nově ochutnat limitovanou 100% arabiku z jihoamerického Peru.

Na výběr jsou 3 varianty ovocno-zeleninových smoothie. Vyrobené budou ze zmražené zeleniny a ovoce, připravované s přírodní ovocnou šťávou Pure a ledem. Bez konzervačních látek, barviv a přidaného cukru. Tropické smoothie (broskev, maracuja a mango, hruškový džus), osvěžující smoothie (mango, jahoda, meloun a jablečný džus Pure), vitální smoothie (brokolice, špenát, celer, banán, ananas a hruškový džus Pure). 300 ml smoothie můžete zakoupit za cenu od 79 Kč.

Costa Coffee najdete nejen v Praze, Brně, Plzni, Liberci, Ostravě, Pardubicích, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem nebo Teplicích.

UGO Freshbary a Saláterie nastartují jarní sezónu od 10. dubna a bude trvat do 11. června. Nabídka s názvem Bylinky, co překvapí je plná bylinek a výhonků, které jsou letošní sezónu hodně v kurzu. Zelené hráškové výhonky ukrývají spoustu živin, od minerálů, přes vitamíny a antioxidanty, až po proteiny. Sezónní saláty jsou ve variantě s masem i bez masa: Salát s kozím sýrem, granátovým jablkem a hráškovými výhonky s malinovo-jahodovou zálivkou a Šťavnatý jarní salát s grilovaným kuřecím masem, chřestem a ředkvičkami s jogurtovo-řeřichovou zálivkou.

Svěží zeleninový wrap obsahuje kromě křupavé ředkvičky, okurky i hráškové výhonky.

Sezónní drinky jsou také plné bylinek. Vybírat můžete ze tří. Banán, špenát, citron, jablko se zklidňující meduňkou. Druhý obsahuje maliny, jablko a mátu. Ve třetím překvapí jahody, banán, jablko a bazalka.

V Bageterii Boulevard je to od února zase pořádně divoké. Nové limitované menu Spécialité du Chef má podobu Jelení plece marinované v zeleninové omáčce s naloženými ředkvičkami a rakytníkem, k tomu salát dubák, a to vše v rustikální bagetě. Menu vytvořil mistr kuchyně a šéfkuchař pražské Grand Cru Restaurant Jan Punčochář.

V propečené křupavé rustikální bagetě se ukrývá šťavnaté pečené jelení plecko, marinované v zeleninové omáčce. Pro skvělou chuť bylo do bagety přidáno pár naložených sladkokyselých ředkviček a klasický salát dubák. Vše je doplněno netradiční chutí rakytníku, který organismu dodá potřebnou dávku vitamínu C.

Chutné produkty si připravila i Hollandia. Výrobce kvalitních jogurtů představil a dodal na pulty dva nové výrobky. Jogurtový smoothie nápoj Ballance obsahuje rozmixované ovoce a zeleninu s lahodným jogurtem Hollandia. Najdete v něm prospěšné BiFi bakterie, minimální obsah cukru a vysoký podíl ovoce a zeleniny. Je bez lepku, stabilizátorů, barviv a aromat. Je určen milovníkům zdravého životního stylu, kteří mají rádi zajímavé chuťové kombinace a kvalitní produkty.

Mléko pochází z farem u Slavkovského lesa, které se zpracovává v mlékárně v Krásném Údolí. Neobsahuje přidanou vodu, proto nepotřebuje stabilizátory v jogurtové hmotě. Balení jogurtového smoothie Balance je speciální dvouvrstvé a chytré víčko dovoluje vychutnat si nápoj za chůze, v autě nebo i ve vlaku.

V nabídce je ve čtyřech různých příchutích:

zázvor, banán, červená řepa;

špenát, jablko, hruška, banán;

konopné semínko, dýně, maracuja, avokádo;

pomeranč, jablko, banán.

Seženete ho v prodejnách Globus, Lidl a COO za cenu od 24,90 Kč (230 g).

Druhým novým produktem od Hollandie je dětský jogurt Pan Bůůů. Lehké složení obsahuje prospěšné BiFi kultury, minimum laktózy (0,01 %), cukru a vysoký podíl ovoce. Je bezlepkový. Vybírat můžete ze čtyř lákavých příchutí: čokoláda, banán, jahoda a meruňka.

Dětský jogurt Pan Bůůů seženete v prodejnách Globus, Billa, Košík.cz, Rohlík.cz a COOP za cenu od 9,90 Kč (90 g).

Foto: archiv firem