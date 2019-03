Co je to BMI?

BMI, neboli index tělesné hmotnosti, je zkratka anglického výrazu Body Mass Index. Jde o nejčastěji používaný způsob, jak odhadnout rizika spojená s obezitou, za pomoci poměru váhy a výšky jedince.

Jak funguje výpočet?

Výpočet funguje na principu posouzení tělesné hmotnosti ve vztahu k výšce. Samo o sobě BMI bohužel nedokáže rozlišit poměr tuku a svalové hmoty, a proto výsledné číslo odpovídá celkové tělesné hmotě člověka a u sportovců ho tak lze použít pouze v omezené míře. Stejně je tomu u dětí a mládeže, kde je BMI nepřesné.

BMI v praxi slouží spíše jako ukazatel tělesné kondice a zdraví. Lidem, kteří mají vyšší BMI a je na nich již od pohledu znát patrný sklon k nadváze nebo jsou obézní, hrozí zdravotní rizika spojená s civilizačními chorobami. Stejně tomu je u lidí, trpících podvýživou. Vypočítat si svůj BMI index můžete jednoduše díky oblíbené BMI kalkulačce na Pestrém jídelníčku!

Zdravotní rizika spojena s BMI

Podváha (BMI méně než 19,9) Podváhu, může způsobit několik příčin – v první řadě absence kvalitní stravy, neschopnost přijímat potravu, odmítání jídla, poruchy trávení a vstřebávání a nebo zvýšené nároky organismu. Jestliže tělo hladoví, je jen otázkou času, kdy se projeví poruchy metabolismu, nebo v nejhorším případě smrt.

Normální hmotnost (BMI 20 – 24,9) je ideální hmotnost a zdravotní rizika minimální.

Nadváha (BMI 25 – 29,9) s sebou přináší zvýšené zdravotní riziko. Mezi nemoci, které jsou spojené s nadváhou, patří rakovina prsu u žen po menopauze, rakovina endometria a tlustého střeva, poruchy plodnosti, bolesti zad způsobené obezitou a poškození plodu související s nadváhou matky.

Obezitu I. a II. stupně (BMI 30 – 39,9) řadíme mezi chronická onemocnění, která s sebou nesou vysoká zdravotní rizika a vyžadují dlouhodobou a odbornou péči. Kromě nemocí, které jsou uvedeny v předchozím odstavci o nadváze, lidé s obezitou často trpí koronárním onemocněním, hypertenzí, onemocněním kloubů, a to především kolen a kyčlí, a nebo dnou.

Obezita III. stupně (BMI nad 40) již ohrožuje život a musí se pod dohledem lékařů léčit. Krom nemocí, které jsou obecně spojené s obezitou, hrozí diabetes mellitus II. stupně, onemocnění žlučníku, zvýšení hladiny tuku v krvi a dušnost.

Jak se udržet fit a nezbláznit se?

Základem štíhlé linie je zdravá strava ve vyváženém poměru k denní aktivitě. V ideálním případě, pokud si chcete udržet svou stávající hmotnost, by měl váš energetický příjem být v rovnováze s energetickým výdejem. Tyto údaje se ale u každého člověka liší, jelikož denní potřeba kalorií závisí na pohlaví, výšce, věku, fyzické aktivitě a dalších faktorech.

Zjednodušeně ale lze říct, že člověk, který má sedavé zaměstnání a ve volném čase se nevěnuje žádnému pohybu (a nemá tedy moc velký energetický výdej), by měl mít menší příjem energie než například vrcholový sportovec stejného pohlaví a věku.

Kalorie sem, kalorie tam

Pro zjištění, kolik kalorií za den sníte, je nejvhodnější psát si kalorický deník. To znamená zapsat si do notesu každou potravinu, kterou sníte a to včetně její výživové hodnoty. Ale ani psaní kalorického deníku už nemusíte dělat po staru! Díky skvělým vychytávkám si můžete nechat zdarma vytvořit doporučený jídelníček přímo na míru vašim potřebám. Využít můžete například portál PestrýJídelníček.cz, který vám cestu za vysněnou postavou usnadní.

A jelikož většina smrtelníků z hlavy nezná přesné energetické hodnoty běžných potravin, je tu další skvělý pomocník v podobě kalorických tabulek. Kalorické tabulky obsahují veškeré výživové informace o potravinách. Tudíž můžete zjistit nejen energetickou hodnotu dané potraviny, ale také množství tuků, sacharidů, bílkovin a vitamínů, které obsahuje. Tyto údaje pomůžou zajistit optimální kalorický příjem a jednoduše vás podpoří v dodržování zdravého životního stylu.