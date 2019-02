Oddechová knížka Victorie Connellyové Sny o panu Darcym začíná navlas stejně, jako knihy od Jenny Colganové – dívka zdědí penzion/kavárnu/cukrárnu/cokoli, a její život se od základu změní. V tomto případě dívka Kay zdědí majetek a za něj si koupí starý penzion.

Novinkou je, že Kay miluje knihy Jane Austenové, přestěhuje se do Lyme Regis, kde se odehrává její oblíbená Anna Elliottová, ve městě se zrovna tenhle román začíná natáčet, a jako třešinka na dortu – hlavní herci se nastěhují právě ke Kay! Hrdinka se tedy seznamuje s namyšlenou divou i nesmělou herečkou, tichým producentem Adamem i superstar dívčích srdcí Olim, který hraje plukovníka Wentwortha. Na 330 stranách pak budeme sledovat, do koho se zamiluje Kay, do koho herečka Gemma, a s kým skončí doopravdy…

Nakladatelství Sofa Books se zaměřilo na ty opravdu echt romantičky – jednak sérií z krámku s romantikou (Annie Darling), jednak sérií milovnic Jane Austenové (Victoria Connelly). Série Darlingové je sice víc vtipná, až švihlá, Connellyová je zas víc „roztomilá“. A že Austenové nemůže být nikdy dost, zapustila do tohohle příběhu i variaci na Emmu – Kay si zahraje na dohazovačku, a podobně jako Emma s úplně špatnou dvojicí. A stejně jako Marianne Dashwoodová se zamiluje do nesprávného muže. Takže zatímco IQ hlavní hrdinky klesá k minusovým hodnotám, skromná a plachá Gemma zas bojuje se svou matkou, slavnou herečkou, která ji už zase zastiňuje.

Podaří se hrdinkám vybřednout ze svých problémů, poslat blbce k vodě, poslat matku k čertu, a dobrat se happy endu? Je to slaďák, takže odpověď je Ano!

Originál: Dreaming of Mr Darcy

Překlad: Denisa Štrbová

Vydal : Sofa Books, 2018

333 str.