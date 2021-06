U vztahů, především těch dlouhodobých, bohužel občas plíživě pohasne jiskra vášně a ze sexu se stane rutina, případně se ze vztahu sex vytratí úplně. Přitom stačí mít chuť s tím něco dělat a znát pár jednoduchých triků a bude to jiskřit jako na začátku. Máme pro vás 8 praktických rad, které vám pomohou:

1) Komunikace

Základem vztahu je komunikace a sdílení pocitů. Nestyďte se před partnerem otevřít a svěřit se mu se svými tužbami i problémy. Jen tak vám je může pomoci splnit nebo vyřešit. Na rozhovor si ale připravte vhodnou půdu. Ideální je, když jste oba v pohodě, bez stresu a máte dostatek času.

Že na takový rozhovor nemáte odvahu? Posilněte se předem trochou vína, rozhovor veďte v příjemném a útulném prostředí a ze začátku si s partnerem normálně povídejte a k tomu nejdůležitějšímu se postupně propracujte. Pomůže i to, že si předem zkusíte před zrcadlem říct všechno nahlas.

2) Společný čas

Každý občas potřebuje chvilku sám pro sebe, ale pokud máte partnera, je potřeba si udělat čas i na něj. Sice se to může zdát těžké, když máte děti nebo jste pořád v práci, ale bez společného trávení času to prostě nejde.

Naplánujte si den a hodinu, kdy budete jenom spolu, dětem s předstihem domluvte hlídání a povinnosti se pokuste zvládnout dříve. Pokud to nejde, tak vězte, že i společné uklízení nebo práce na zahradě se počítají za společně strávený čas.

TIP: Přečtěte si, jak si naplánovat žhavé rande i po letech vztahu.

3) Smyslný outfit

K zažehnutí jiskry a navození správné nálady je ideální erotické oblečení. Pro začátek si oblékněte alespoň hezké spodní prádlo. Už jen ta představa, jak partnera překvapíte, může být příjemně lákavá a vzrušující.

A rekace partnera, až mu své “tajemství” odhalíte? Ta vám jistě zvedne sebevědomí a dodá odvahu i k pořízení odvážnějších kousků. Pokud nemáte příliš času a chcete “zabít dvě mouchy jednou ranou”, vyzkoušejte roleplay v erotickém kostýmku. Třeba taková hra na sexy uklízečku udělá divy a zároveň si doma v rámci vzrušující hry trochu uklidíte.

Foto: Depositphotos

4) Spontánnost a vzrušení

Buďte spontánnější a mějte sex i na jiných místech, nejen v ložnici. Nebojte se experimentovat, vždyť je tolik možností. Zkuste to třeba v kuchyni na lince, na balkóně, ve sprše, v lese, u rybníka, v autě, v soukromém wellnes, ve výtahu, u táboráku, v kukuřičném poli nebo v převlékací kabince.

Při sexu na veřejnosti ale buďte ohleduplní a rozumní, ať nakonec neskončíte přinejlepším s výtkou či pokutou od policie. I to sice může váš vztah utužit, ale je lepší se tomu vyhnout.

5) Střídání sexuálních poloh

Mít oblíbenou polohu je fajn, ale pokud ji budete opakovat neustále dokola, může se z toho stát nudná rutina. Je spousta sexuálních pozic, tak toho využijte. Že na některé nemáte postavu nebo kondičku? To nevadí, zkuste nějaké jednodušší nebo si pomozte polštářem na sex, který vám usnadní dostat se do správné pozice.

6) Erotické pomůcky

Sex ve vztahu často drhne kvůli tomu, že žena k dosažení orgasmu potřebuje více času a péče. Erotické pomůcky neslouží jen ke zpestření intimního života, ale pomohou i s jeho zlepšením, třeba s tréninkem pánevních svalů, snadnějším a rychlejším dosažením orgasmu, zlepšením erekce nebo oddálením ejakulace. Čím více budete oba spokojení, tím budete mít větší chuť na společné hrátky a tím raději si uděláte čas na sex.

TIP: Zbavte se stresu, v posteli vám škodí. Zjistěte, které potraviny vám jej pomohou omezit.

7) Společná masturbace

Masturbaci před partnerem se spousta lidí vyhýbá, protože se stydí nebo má pocit, že se to “nedělá”. Jenže společná masturbace dokáže spolehlivě zahnat intimní nudu a stereotyp a navíc se díky ní naučíte, co má váš partner rád. Stačí jen bedlivě pozorovat, kde a jak se sám sebe nejraději dotýká.

Proč se stydět? Vždyť svoje těla už přece znáte. Že ani tak to nedokážete? Tak si udělejte příjemnou atmosféru, přítmí, posilněte se dvojkou vína a začněte. Jakmile uvidíte, že se to partnerovi líbí, půjde to snáz (a třeba se dokonce partner přidá). Těm stydlivějším může pomoci zůstat alespoň částečně oblečený nebo zavření očí – když neuvidíte, jak se na vás partner dívá, jako by tam nebyl.

Foto: Depositphotos

8) BDSM a jiné praktiky

Zkoušení nových praktik souvisí s dobrou komunikací. Nebojte se před partnerem vyjevit svoje touhy – buď bude pro a vy si splníte svůj sen, nebo si s ním o tom alespoň promluvíte a zjistíte, proč to třeba zkusit nechce a můžete najít společnou cestu k oboustranné spokojenosti.

Nebojte se ani BDSM praktik. Spousta lidí si myslí, že jsou pouze o bolesti, ale není tomu tak. Jsou hlavně o hře psychiky a navíc vyžadují notnou dávku komunikace, takže utuží váš vztah. Promluvte si o tom s partnerem, nastudujte spolu nějaké články na téma BDSM, zjistěte, co byste chtěli zkusit a jděte do toho.

Rada na závěr

Nezapomínejte na to, že nejlepším kořením vztahu je vzájemná komunikace, aktivní přístup, spontánnost a vášeň. Pak budete oba spokojení, uspokojení a bude vám to neustále jiskřit. A to je to, co by měl od partnerského vztahu očekávat a chtít každý. Pokud se přestanete ve vztahu snažit, žádná rada ani nákup jedné erotické hračky vás nespasí. Co tedy vyzkoušíte jako první?