Situace s výskytem melanomu není dobrá. Klíčovými faktory pro zlepšení situace bude vždy prevence a včasný záchyt onemocnění. V dnešní době máme možnost využít umělé inteligence (AI), nejnověji v podobě aplikace SkinVision. Na základě fotografie dokáže rozpoznat příznaky nejběžnějších typů rakoviny kůže s 95% citlivostí. Zdravotní pojišťovna OZP se rozhodla proplácet pořízení roční licence k aplikaci SkinVision svým pojištěncům z fondu prevence v programu STOP rakovině kůže.

Stop melanomu. Zdroj OZP

Čísla jsou neúprosná:

S nádorovým onemocněním kůže v osobní anamnéze žije v ČR více než 40 000 osob.

Kožní melanom u nás představuje 5. nejčastější nádorové onemocnění.

Ročně je diagnostikováno cca 3 500 pacientů.

I přes pokročilejší diagnostiku i léčbu na jeho následky umírá každý rok více než 400 osob.

Počty pacientů s melanomem dlouhodobě rostly, nicméně od roku 2015 pozorujeme stagnaci v důsledku včasné prevence, jakými jsou preventivní dermatologické prohlídky a včasný záchyt rizikových změn na kůži, které jsou v málo pokročilých stadiích velmi dobře léčitelné.

„Meziroční pokles nově diagnostikovaných melanomů – až o 400 (cca 10 %) – jsme zaznamenali v roce 2020. Nejspíše se jednalo o důsledek epidemie COVID-19 a zanedbání prevence u části populace. Následkem ale může být rozvoj maligního onemocnění se sníženou šancí na vyléčení,“ varuje prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, FN Královské Vinohrady v Praze.

Zájem o vyšetření kůže stoupá

Přestože úmrtnost na tento typ onemocnění u nás v posledních letech nestoupá (dle Českého statistického úřadu), lidé z něj mají velký respekt a jsou vstřícnější k prevenci.

„Lidé stále častěji kontaktují lékaře z důvodu vyšetření znamének a počet vyšetření indikovaných lékařem tak strmě stoupá. Ročně jich přibývá minimálně 50 %. To je dobrá zpráva, protože prevence je nejen u rakoviny kůže naprosto klíčová,“ popisuje situaci MUDr. Jitka Vojtová, MBA, zdravotní ředitelka OZP. „Zájem o vyšetření podporujeme a snažíme se mu vycházet maximálně vstříc. Nejnověji přinášíme možnost bezplatně si zkontrolovat znaménka kdykoli a kdekoli díky aplikaci SkinVision v chytrém telefonu. Ta prostřednictvím umělé inteligence a srovnání s desítkami tisíc snímků problematických znamének buď riziko okamžitě vyloučí, nebo doporučí vyšetření lékařem.“

AI vyhodnocuje s citlivostí cca 95 %

Aplikace SkinVision spojuje odborné znalosti dermatologů s pokročilou technologií umělé inteligence. Umožňuje tak efektivní a velmi přesné hodnocení rizika rakoviny kůže.

Znaménko v aplikaci. Zdroj: OZP

„Aplikace SkinVision dokáže rozpoznat příznaky nejběžnějších typů rakoviny kůže s citlivostí cca 95 %. Stačí si ji stáhnout do telefonu, pomocí kamery vyfotit znaménko a nechat si vyhodnotit míru jeho rizikovosti,“ informuje Ondřej Svoboda, CEO Dr. Digital a partner SkinVision pro ČR. „Pokud bude potenciálně nebezpečné, pošle vám o tom aplikace informaci s doporučením na neprodlenou návštěvu dermatologa, kterou vám na vyžádání pomůžeme zajistit v co nejkratším termínu.“

Systém dlouhodobého sledování a personalizované rady

Pro dosažení optimálních výsledků se doporučuje kožní znaménka pomocí aplikace monitorovat pravidelně a dlouhodobě. SkinVision totiž umožňuje vytvořit tzv. „Mapu těla“, která pomáhá systematicky sledovat změny na kůži v průběhu času. Na základě individuálního rizikového profilu pak nabízí doporučení přímo na míru uživatele, jak by si měl chránit kůži a pečovat o svou pleť.

V záchytu onemocnění máme stále rezervy

Pokud bychom srovnali hodnoty 5letého relativního přežití u klinického stadia I v letech 1990-1994 a 2014-2019, zjistili bychom, že v prvním období se jednalo o 74,3 % „přeživších“, kdežto o 20 let později již o 99,5 %.

„Česká republika je sice poměrně úspěšná při včasném záchytu onemocnění, nicméně i 62 % zachycených melanomů ve stadiu I, tedy s nejlepší prognózou, ukazuje, že máme stále rezervy. Zhruba 13 % onemocnění je totiž zachyceno příliš pozdě. A právě tady je velký prostor pro pokročilé nástroje využívající umělou inteligenci. Ty mají potenciál působit také mezi lidmi, kteří aktivně lékařské prohlídky nevyhledávají, ale zkontrolovat si znaménko – třeba i dalším rodinným příslušníkem – pomocí aplikace pro ně překážku nepředstavuje,“ objasňuje profesor Arenberger.

Třetina nových případů a pětina úmrtí u lidí pod 60 let

Nejvyšší výskyt melanomů pozorujeme u pacientů ve věku cca 67-70 let, ale je rizikový i pro mladší ročníky. Cca 35 % nových onemocnění a 18 % úmrtí na melanom nastává u osob do 60 let věku.

„Přestože je 5leté relativní přežití u klinického stadia I téměř 100 % a u stadia II je to cca 70 %, u stadia III to kleslo na 57 % a u stadia IV pouze na 21 %,“ dodává prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA z FN Královské Vinohrady v Praze.

Jak získat aplikaci SkinVision zdarma?

Aplikace SkinVision standardně stojí 49,99 EUR na rok (cca 1250 Kč). Pojištěnci OZP mohou v rámci podpory prevence využívat aplikaci SkinVision zdarma.

Ve Vitashopu na webu OZP nebo v aplikaci VITAKARTA si stáhnout slevový kód na pořízení aplikace pouze za 30 EUR (sleva cca 40 %). Po stažení aplikace SkinVision do mobilního telefonu je třeba při její aktivaci zadat tento kód a uhradit zbývající část ceny za roční plán (30 EUR, podle aktuálního kurzu cca 750 Kč). Aplikace je pro klienty OZP k dispozici v češtině. Následně je třeba OZP požádat o proplacení účtenky z preventivního programu STOP rakovině kůže. Celý proces, stažení + aktivace aplikace SkinVision + odeslání žádosti o proplacení účtenky on-line prostřednictvím VITAKARTY, zabere 5–7 minut.

Aplikace je k dispozici všem stávajícím i novým pojištěncům (t. j. těm, kteří požádají o přestup k OZP do 30. 9. 2024).