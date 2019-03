Život je často divoký, a tak zapomínáme na jednu základní věc, kterou bychom neměli opomíjet: pitný režim. Na co dalšího je třeba dbát, když si chceme udržet zdravé močové cesty?

Zánět močových cest není nic příjemného, ideální je si takovéhle zážitky nechat ujít. Navíc, pokud ho dostanete jednou, je pravděpodobnost, že se zase vrátí. Tyto záněty se totiž rády opakují. Zánět močových cest postihuje častěji ženy, s ohledem na anatomii (krátká močová trubice a močové ústrojí kousek od řitního otvoru). Ve střevech se přirozeně vyskytuje bakterie E. coli. Jakmile ale doputuje do močové trubice, je nastartováno na problém. Máme pro vás 5 tipy, jak prospět močovým cestám

1. Pitný režim se nevyplatí šidit

Neustálé vyprávění o nutnosti důkladného pitného režimu je už tak trochu otravné. Ale v souvislosti s činností močového ústrojí se zkrátka jedná o jeden z nejdůležitějších faktorů. Ideální je kohoutková voda, můžete ji doplnit o bylinkové čaje, minerální vody. Jen s dostatečným množstvím vhodných tekutin můžete vyplavit všechny škodlivé bakterie, které by mohly napáchat paseku. Je potřeba, abyste si vypozorovali vlastní potřebné množství tekutin. Obecně se doporučují zhruba 2 litry denně. Ukazatelem je moč. Moč, která je v pořádku, má světlou barvu a nezapáchá.

S kávou, černým čajem nebo třeba alkoholem by se to rozhodně přehánět nemělo.

2. Sledujte frekvenci močení

Jakkoliv to zní divně, a ne, že by bylo potřeba extra maximální sebepozorování, ale mít povědomí, je třeba. Tenhle faktor vám pomůže osvětlit, jak moc je třeba přidat v péči o močové cesty. Moč není vhodné zadržovat, protože pak se zbytečně množí bakterie. A to nechceme. Důležité je tedy chodit na toaletu vždy, když ucítíte potřebu.

Také je důležité močit po pohlavním styku. Opět přispíváte ke zdravým močovým cestám.

Když močíte častěji, než je důvod (nebo než jste zvyklí), měli byste zpozornět.

3. Jídelníček má důležitou roli

Pestré a vyvážené stravování má velký význam, to je bez debat. Pokud ale na záněty trpíte, případně se jim chcete vyhnout, je dobré vědět, na které potraviny vsadit. O močové cesty pečují brusinky, klikva, obecně můžeme říci, že jsou to potraviny s vysokým obsahem vitamínu C. Vsadit si tedy můžete také třeba na kiwi, grapefruit, ale i červenou papriku nebo syrovou řepu. Výborná je petržel, močopudně působí salátová okurka a také meloun.

Z bylinek je vhodné vsadit na heřmánek, hluchavku, řepík, ostropestřec nebo třeba zlatobýl.

Co naopak močovým cestám škodí je třeba cukr. Ten totiž mění pH moči na kyselejší, no, a to je ráj pro škodlivé bakterie. Příliš vhodná není ani dlouhodobě vysoká konzumace mléčných výrobků, nebo tučných a ostrých jídel.

4. Dopřejte ledvinám teplo a sobě klid

Móda je jedna věc, a zánět močového měchýře věc druhá. Je důležité myslet na to, abyste neprochladli. Záda, konkrétně bedra, by měla být v teple. I když to občas vypadá na teplé počasí, může si s námi pohrávat. Když fouká studený vítr a venku svítí sluníčko, není člověk přecitlivělý, když si vezme dlouhou košilku nebo nátělník. Když si oslabíte imunitu, rozhodně močovým cestám nepomáháte.

Klid a nohy v teple má v případě prevence zánětu močových cest jakýsi vyšší smysl.

Kupodivu mezi příčiny zánětu patří i stres a nervové vyčerpání. Když si budete pravidelně dopřávat relax a omezíte stres, prospějete celému organismu.

5. Dbejte na hygienu

Ať je koupání, jak chce relaxační, pro močové cesty je zkrátka vhodnější sprchování. Není dobré ani zapomínat na denní výměnu spodního prádla. A kromě toho: vhodnější je to bavlněné, protože je prodyšné. Lékaři upozorňují, že nejsou vhodné na pravidelné nošení kalhotky typu tanga. Bakterie se snadněji dostanou k močové trubici. A v případě žen je důležité utírat se po močení zepředu dozadu. Intimní hygiena je důležitá, ale nesmí se to s ní přehánět. Přílišnou péčí se totiž ničí ochranný systém genitálních sliznic. Nevhodné jsou parfémované toaletní papíry, ale také parfémované lubrikační gely. Důležité je také na intimní hygienu používat speciální přípravky pro tento účel.

Také pozor na dlouhé setrvávání v mokrém oblečení, a to i když je léto.

Kdy zpozornět

A jak vlastně zjistíme, že máme problém s močovým ústrojím? Máme nepříjemné pocity při močení, pálení a svědí v oblasti močové trubice, často močíme (většinou jen malé množství), může pobolívat oblast ledvin. Moč je tmavá, kalná a často zapáchá. Kromě toho se může objevit i větší podrážděnost, únava, a nakonec i teplota. O tom, jak si se zánětem močových cest poradit, si budete moci přečíst v příštím článku.

Zdroj:

TZ a http://www.cus.cz/pro-pacienty/