Všichni se těšíme, že můžeme chodit po kultuře a památkách. Asociace nestátních otevřených památek a portál Objevuj památky si pro své návštěvníky letos připravila nový motivační program „Třetí za polovic a sedmá zdarma”. Co všechno na ty, kteří se vydají na tyto památky, čeká?

Karlova Koruna

Když se vydáte na památky zapojené do projektu v období od 1. června do 31. října 2021, získáte k zakoupené vstupence unikátní razítko do své hrací karty. Třetí návštěva na kterékoliv zapojené památce bude za poloviční vstupné a sedmá zcela zdarma.

Patří sem různé hrady, zámky, kláštery, synagogy, tvrze a skanzeny. Vydat se budete moci třeba na hrad Kašperk, do Památníku J. Žižky z Trocnova v Borovanech, na Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova, na zámek Karlova Koruna v Chlumci n. Cidlinou, do pevnosti v Josefově, na zámek Loučeň, hrad Pecku, ale i třeba na hrad Svojanov. Možná vás zláká hrad Valdštejn, nebo i tvrz Žumberk.

Zámek Kroměříž

Když se vám podaří navštívit alespoň sedm objektů, můžete se zkusit účastnit slosování o zajímavé ceny. Patří sem pobyt v zámeckém hotelu Červený Hrádek, pobyt v apartmánech na zámku Loučeň, pobyt v hradním penzionu Svojanov, oběd či večeře v restaurantu Mondi u Chvalského zámku, voucher do Vily Tugendhat v Brně, dalších pět cen představují různé balíčky.

„V tomto programu poprvé spolupracují památkové objekty z různých koutů naší země a různých forem jejich vlastnictví. Nalezneme mezi nimi církevní, neziskové, municipální i soukromé památky. Je to historicky první pokus o tak širokou platformu. Česká republika je památková velmoc, a my jsme nadšeni, že již v prvním roce fungování naší asociace máme také společný koncept, kterým umíme zviditelnit nestátní památky,” uvádí Kateřina Šrámková, předsedkyně Asociace nestátních otevřených památek.

To ale není z motivačního programu vše. Účastní se ho také představitelka pohádkové princezny Arabely Jana Nagyová. S princeznou Arabelou se návštěvníci budou moci potkat na některých památkách a bude probíhat i fotosoutěž, jejíž hlavní cenou je bájný kouzelný prsten, který výherci předá sama Jana Nagyová.

Brandýs nad Labem

„Hrady, zámky a další památky mám velmi ráda. Často je s rodinou navštěvuji a obdivuji jejich různorodou architekturu, zajímavé interiéry a sbírky. Ze všeho nejraději tam ale sním. Přemýšlím, kdo se tady v minulosti procházel, kdo tu seděl a také se kochal stejně jako já. Těším se, že vás od jara do podzimu osobně pozvu na několik krásných historických míst,” uvádí Jana Nagyová. Programu se zúčastní 65 památek z celé republiky. Seznam je na webových stránkách www.objevujpamatky.cz a na všech zapojených objektech.

Která z památek bude první, na níž se vydáte?

Zdroj: TZ Objevuj památky