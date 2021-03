Nakladatelství Grada vydalo humorný romantický román Elizabeth Colemanové Ukradený příběh. V naší soutěži vám nabízíme možnost vyhrát jeden ze tří výtisků této knihy.

Čtivý román o spisovatelce, která si perfektního muže „napsala”.

Soutěž končí 24. března 2021.

Ceny do soutěže věnoval nakladatelský dům Grada.

ANOTACE

Vanesse je něco přes třicet a ocitla se sama se dvěma syny, hypotékou a dírou v srdci tam, kde býval její muž, kterého jí odloudila psycholožka Natalie z manželské poradny. A tak se rozhodne splnit si svůj dávný sen a napíše zamilovaný román. V nakladatelství, kde vydává knihy její oblíbená autorka, ho zamítnou. O to víc je v šoku na autogramiádě svého idolu po několika měsících. Při čtení ukázky nemůže věřit vlastním uším. Slovo od slova slyší to, co před časem sama napsala!

Požádá o pomoc odborníka na autorské právo Marcuse. Když ho poprvé spatří, má pocit, že jí do života vkročil vysněný muž přímo ze stránek její knihy.

Je ale Marcus opravdu to, co v životě potřebuje?

Vydává Grada.

