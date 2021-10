Hacknuté tělo s podtitulem Zpomalte stárnutí a žijte déle jako superčlověk je dalším titulem známého biohackera Davea Spreyho. Ukazuje jaký význam má životní styl a strava na délku a kvalitu života. Co ještě prozrazuje?

V podobě titulu Super Human nabízí třídílnou knihu plnou rad, jak žít delší a zdravější život. Autor knihy, Dave Asprey, prozrazuje svůj životní příběh, kdy poměrně brzy začal trpět příznaky stárnutí, i když na ně neměl věk. V následujících letech měl nadváhu, trpěl bolestmi kloubů, svalů, astmatem a dalšími zdravotními komplikacemi. Už ve 14 letech mu byla zjištěna artróza. Po letech tento podnikatel ze Silicon Valley měl nadváhu, byl přepracovaný a vedl nezdravý životní styl. Jeho volbou byl mnohem kratší život, nebo změnit styl a změnit svou mysl, tělo i ducha.

Rozhodl se pro změnu. Stal se z něj biohacker, který se chce dožít vysokého věku. Zjištěním strávil dvacet let a inspiroval se vědeckými zjištěními, jak změnit způsob myšlení a stav těla. Nyní po letech se cítí po všech stránkách mnohem lépe.

Dave Asprey upozorňuje, že pokud chceme zachovat zdraví i dobrý stav kognitivních schopností, měli bychom začít co nejdříve. Některé hacky jsou zdánlivě obyčejné: spánek, cvičení, dieta, světlo, jiné jsou obyčejnému člověku trochu vzdálenější (ozonová terapie, srovnat čelist, terapie kmenovými buňkami a další). Všechny kroky mají za cíl posílit schopnost těla uzdravovat a omlazovat ho.

To, že člověk stárne, nemusí znamenat, že chřadne.

Kniha je rozdělená do tří částí. Každá kapitola je přitom shrnuta v přehledné tabulce Podtrženo a sečteno. První část Neumírejte popisuje čtyři hlavní zabijáky, civilizační choroby: srdeční choroby, Alzheimerovu chorobu, cukrovku a rakovinu. Zabývá se svými sedmi pilíři stárnutí, řeší spánek a staravu. V druhé části Omládněte se zabývá zdravím mozku, stavem biomu, zubů, plodnosti, těžkých kovů, ozónu. Ve třetí části Uzdravte se jako bůh vypráví o nejnovějším výzkumu ohledně kmenových buněk a doplňků stravy na stav pokožky. V její závěrečné kapitole se zabývá drogami zvyšujícími výkonnost, přičemž právě ony jsou slušně řešeno velmi kontroverzní.

Dave Aprey svou knihou naznačuje, že chorobám stárnutí, jako je demence můžeme předcházet a třeba jim i zabránit pomocí změny životního stylu, dietou, cíleným terapeutickým postupem. Tyto kroky mají vliv na stárnutí naší mysli a těla. Přesto je třeba zmínit skutečnost, že ne všichni lékaři a vědci jsou z jeho zjištění nadšeni. Obzvláště co se týká jeho neobvyklých testovacích pokusů, jako je střelba laserem skrz jeho lebku. Podivné se zdají být i některé doporučované produkty. Pokud se rozhodnete pustit do některých z hacků, vyplatí se najít si co nejvíce informací, případně se poradit s lékařem.

Dave Asprey (1970) je americký autor a podnikatel a autorem pěti knih zaměřených na biohacking. Proslavil se svým titulem z roku 2014 „Neprůstřelná dieta“, ve které doporučuje jíst potraviny s vysokým obsahem tuku, malým množstvím bílkovin a sacharidů. Česky vyšla jeho kniha Game changers: Co lídři, inovátoři a nezávislí lidé dělají, aby zvítězili (Zoner Press, 2021), Bystrohlaví (Jota, 2019).

Nakladatel: Zoner Press, 2021, originál: Super Human – The Bulletproof Plan to Age Backward and Maybe Even Live Forever, 2019, překlad: Mgr. Ondřej Doseděl