Nemovitost je často to nejcennější, co chtějí rodiče svým dětem zanechat. Možností, jak to učinit, je hned několik. Vše je možné nechat až na případné dědické řízení, stále více lidí ale přistupuje k darování majetku již za svého života. Pro potomky je to totiž finančně výhodnější. Experti však varují, že by starší lidé měli být při darování nemovitosti obezřetní a měli by si smluvně zajistit právo v domě či bytě dožít. Jak na darování nemovitosti a s jakými náklady musíte při celém procesu počítat, se dozvíte v následujícím článku.

Dědictví nebo darování? Náklady se výrazně liší

Starší lidé odkazují majetek nejčastěji svým dětem či vnoučatům. Ti se v případě klasického dědického řízení ani v případě darování nemovitosti nemusejí obávat žádné vysoké daně. S dědickým řízením se ale pojí nemalé poplatky. Zaplatit je třeba za odhad nemovitosti a následně za služby notáře, který dědické řízení vede. Výše notářské odměny je dána vyhláškou Ministerstva spravedlnosti a odvíjí se od celkové hodnoty dědictví. Například v případě dědění domu v hodnotě 3 miliony korun tak dědicové zaplatí notáři zhruba 27 tisíc.

Darování nemovitosti se tak jeví jako mnohem výhodnější varianta. Také zde jsou přímí příbuzní, tedy děti, vnuci i manželé, oproštěni od darovací daně. Jediným nákladem je tak poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, případně platba za vypracování smlouvy a ověření podpisu. Zákon přitom myslí také na ostatní dědice.

„Pokud rodiče s dětmi žijí ve dvougeneračním domě a děti do něj investují, je časté, že dojde k darování nemovitosti tomuto potomkovi. Ostatní sourozenci rozhodnutí rodiče nemohou napadnout, v následném dědickém řízení ale zkrátka nepřijdou, hodnota takto neobvyklých darů, mezi které nemovitost patří, se totiž počítá do celkové hodnoty dědictví,“ upřesňuje advokát Jan Mandát, jenž spolupracuje se společností Senior Safe.

Jak na to? Pozornost věnujte smlouvě i katastru

Sepsání darovací smlouvy můžete zadat odborníkovi nebo ji vytvořit sami. Vždy by měla obsahovat základní údaje o dárci i obdarovaném, tedy jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu, datum narození a rodné číslo. Důležité je též řádně označit nemovitost, kterou dárce daruje a obdarovaný přijímá. Samozřejmostí je pak datum a podpisy všech zúčastněných. Právě podpisy je vhodné nechat notářsky ověřit pro případ budoucího napadaní darovací smlouvy. Za ověření jednoho podpisu zaplatíte na poště 30 korun.

Dalším krokem je podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Žádost musí být sepsána do odpovídajícího formuláře, který najdete na stránkách ČÚZK nebo ho dostanete na pobočce katastrálního úřadu. V žádosti musíte vždy uvést, jaké nemovitosti se změny týkají, jaké právo má být do katastru zapsáno a koho se týká, komu naopak právo zaniká a na základě jakých listin k tomu dochází. Nezapomeňte ani doplnit jméno, příjmení, rodné číslo a adresu obdarovaného a přiložit kopie darovacích smluv. Přepis práv k vlastnictví nemovitosti vás bude stát 500 korun.

Právo na dožití si zajistěte smluvně

Při darování nemovitosti, v níž chcete zároveň dále bydlet, však buďte velmi obezřetní. Darováním se totiž zbavíte majetku, kterého se jen těžko domůžete zpátky.

„Peníze a majetek umějí zamávat i se zdánlivě dobře fungujícími rodinnými vztahy. Senioři by proto rozhodně neměli dát jen na ústní dohodu, ale své právo dožít v darované nemovitosti si zakotvit do darovací smlouvy ve formě věcného břemena,“ doporučuje Vojtěch Šmarda ze společnosti Senior Safe, jež pomáhá lidem nad 50 let. Právě věcné břemeno umožní starším lidem dožít v domě nebo jeho určené části beze strachu. „V případě zpracování věcného břemena do darovací smlouvy však doporučujeme využít služeb profesionála, který do dokumentu přesně zanese práva a povinnosti obou stran, ať už jde o využívané místnosti v domě, nebo podíl na nákladech za bydlení,“ doplňuje Šmarda.

Důležité je rovněž zkontrolovat, aby informace o věcném břemenu byla zapsána i v katastru nemovitostí.

Zdroj: Senior Safe