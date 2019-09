Slečna Kate se nikdy nechce vdávat. Raději chce zažít dobrodružství s tetou v Indii. Možná její rozhodnutí ovlivnilo nešťastné manželství jejích rodičů, možná na něm má svůj podíl i fakt, že její nejbližší přítel Henry je zaslíbený jisté slečně St. Clairové a nikdy nebude její…

Kate se přesto chce podívat do Henryho sídla Blackmooru, o kterém toho tolik slyšela. Bohužel paní Delafieldová ji tu nechce, vidí v ní ohrožení svého plánu oženit syna s dobrou partií. Julie St. Clairová je tu totiž taky a Henry už je zpracovaný natolik, že ji má během tohoto pobytu požádat o ruku. Kate to láme srdce a vytáčí do ruda, zvlášť když slečna Dokonalá už vybírá, co na sídla změní, až se stane paní domu. Ještě že může před vším uniknout do Indie…

Komu se stýská po sladké romanci v elegantním stylu Jane Austenové, ale ne příliš přeslazené, aby to nebyla druhá Barbara Cartland, ten určitě zaregistroval Julianne Donaldsonovou. Její první román Panství Edenbrooke čtenářky přímo okouzlil, a i druhý se nese v podobném duchu (jen možná melodramatičtějším). Zajímavá hrdinka, vzpírající se dobovým konvencím a odmítající být jen zbožím na manželském trhu, dokonalý a prudce elegantní džentlmen, úklady ambiciózních matek… Je tu vše, co tu být má, a srdce romantiček se může tetelit…

Originál: Blackmoore, 2013, překlad: Blanka Brabcová, vydal: Ikar, 2019, 397 stran