V nejnovějším soutěžním balíčku titulů z produkce nakladatelského domu Grada najdete společenský román Štěstí hřeje jako slunce a knihu 5minutové meditace na každý den. Vyhrajte jeden ze tří balíčků.

Po knize Štěstí má barvu levandule přichází Pauline Maiová s dalším příběhem plným nadějí, tentokrát z Florencie. K tomuto titulu najdete v balíčku i 5minutové meditace pro lepší vnímavost a zmírnění stresu.

Soutěž končí 25. května 2022

Ceny do soutěže věnoval nakladatelský dům Grada.

ANOTACE

Štěstí hřeje jako slunce

Carli je něco přes třicet a pracuje jako servírka v kavárně, kterou kdysi vedli její italští prarodiče. Na krku má dluhy za nedokončené studium architektury, a tak živoří v pronajatém pokoji a jediným světlým bodem v jejím životě je kamarádka Fritzi. Jednoho dne se ale Carli dozví, že zemřel stálý host kavárny Fabrizio a odkázal jí starou hračkářskou dílnu ve Florencii. Že by osud přece jen nabídl způsob, jak uniknout neuspokojivému životu v deštivém Marburku? Mohla by dílnu prodat, zaplatit dluhy, a třeba i dokončit školu. Když se Carli ocitne ve Florencii, ucítí na kůži hřejivé paprsky italského slunce, toskánský vítr ve vlasech a ve vzduchu se mísící vůni bylinek, citronů, sladkého pečiva a skvělé kávy. Během vyklízení dílny objeví příběh dávné lásky, který jí pomůže pochopit spoustu věcí o sobě i své rodině. A pak si uvědomí, že už se nechce vrátit, protože možná právě tady a teď začíná prožívat úplně nový příběh…

Vydává Grada/Cosmopolis, 427 str., 449 Kč.

5minutové meditace na každý den

MÁTE NĚKDY POCIT, ŽE VAŠE ÚROVEŇ STRESU JE JIŽ MIMO VEŠKERÉ MĚŘITELNÉ HODNOTY? Nejste sami. Každý někdy pocítí, že je nahraně svých duševních možností a jen se snaží přežít další den. A právě „přežívání“ vyžaduje vyčerpávající dávku pozornosti a závratnou odpovědnost. Čím chaotičtější je život, tím více máme tendenci zapomínat na to, čeho si skutečně vážíme – od rodiny a přátel po duševní a fyzické zdraví. OBJEVTE KAŽDODENNÍ POSTUPY, KTERÉ VÁM ZABEROU JEN PÁR MINUT DENNĚ! Pokud jste připraveni objevit dar všímavosti, ale nemáte čas se zúčastnit meditačního pobytu, vyhraďte si čas s tímto praktickým průvodcem. VŠE, CO POTŘEBUJETE, JE 5 MINUT! Tato praktická kniha je zábavný průvodce navržený tak, aby dokonale zapadl do rychlého životního stylu. Zjistíte, proč a jak rozvíjet vlastní praxi všímavosti. Dozvíte se vše o jejích výhodách, včetně pozitivních účinků meditace na mysl a tělo.

Vydává Grada, 184 str., 299 Kč

