Australanka Kit Lintonová už měla dost svazujícího života spořádané dívky doma v Sydney, a tak se vzepřela tradicím a odjela udělat kariéru do velkého Londýna. Píše se rok 1923 a město víří večírky, foxtrotem a twostepem. Kitina kariéra herečky se pomalu rozjíždí, dokud se nepřiplete ke skandálu a nevyfotí ji s princem z Walesu. Paláci se domnělý flirt s „hérečkou“ pranic nelíbí a nabídnou tisku alternativu: Kit vlastně randí s někým jiným, s hrabětem Henrym…

Není problém si Kit hned oblíbit. V Londýně si plní svůj velký sen, zároveň i hledá své místo ve společnosti. A ve 20. letech to nemá vůbec snadné, svět je rozdělený do společenských tříd a Kit balancuje někde mezi tím vším – coby herečka je na žebříčku velmi nízko, ale z domova má skvělé vychování, vzdělání a důstojnost. Kdyby přiznala, že opravdu patří do vyšší společnosti, všichni by se k ní chovali jinak.

Ve světě ovládaném etiketou a pokrytectvím se snaží proplouvat i Zeke Gardiner, Kanaďan a Kitin herecký partner. I když pochází z úplně odlišných poměrů, spojuje je touha jít za sny. V pracovním nasazení se ale přeci nebude zaplétat s kolegyní. Zato šarmantní Henry rozjíždí své kouzlo naplno. Se zatajeným dechem budete sledovat, pro jaký život se nakonec hrdinka rozhodne…

Pamela Hartová napsala roztomilý příběh moderní dívky, snažící se žít si po svém, v bouřlivých a měnících se časech. Autorka skvěle vykreslila různorodou společnost a známá jména dodala fiktivnímu příběhu na autenticitě. (Fred Astaire zamlada vypadal legračně. Díky knize mám sto chutí přečíst si něco dalšího o sourozencích Astairových.)

Čtenářky budou spolu s Kit prožívat všechny její úspěchy i krize, jaké na své cestě za štěstím zažívá. Prostředí britské šlechty i podřadného personálu je vždy lákadlem, když je vše navíc podané tak příjemným a laskavým stylem, je radost se ke stránkám vracet.

Originál: The Charleston Scandal, 2020; překlad: Tomáš Suchomel, vydalo: Nakladatelství Jota, 2022, 383 stran

