Běhání je jeden z nejlepších druhů pohybu, který si můžete dopřát. Nezatěžuje jednostranně jen určitou část těla, ale zapojujete při něm prakticky všechny svaly. Kromě toho, že si pravidelným během zlepšíte kondičku a postavu, vyčistíte si navíc skvěle hlavu a zbavíte se přebytečného stresu. Pokud si zvyknete, vyrazit běhat opravdu pravidelně, stane se to pro vás už součástí denního režimu. Právě pravidelnost ale bývá problém. Pokud se i vy občas vymlouváte, že zrovna dnes nemůžete jít, protože je venku moc teplo, nebo naopak moc zima, případně prší, máme pro vás špatnou zprávu. Běhat se dá totiž opravdu po celý rok. Stačí jen přizpůsobit oblečení a můžete vyrazit. Ne nadarmo se říká, že neexistuje špatné počasí, ale jen špatně oblečený běžec.

Foto: Pixabay, RoonzNL

Nezapomeňte se rozcvičit

Pokud si už najdete čas na to, vyrazit běhat, vyhraďte si také prostor na pořádnou rozcvičku. Mnoho běžců má tendenci, protahování podceňovat, což jim může nějakou dobu projít, ale kilometry s nezahřátými svaly se nasčítají a dříve nebo později se projeví více či méně nepříjemným zraněním. Na pořádné protažení se zaměřte zejména v chladném počasí, nebo pokud se vracíte k běhání po delším čase. Než vyběhnete v plném tempu, dopřejte si pět až deset minut chůze nebo velmi pomalého běhu. Přidat můžete také dřepy, výskoky a sprinty. Tím rozproudíte krev, zahřejete svaly a dáte tělu vědět, že se chystá nějaká aktivita. Následně by měl přijít na řadu strečink. Předejte tím zranění a zkracování svalů. Při běhu zapojujete skoro všechny svaly v těle, proto neprotahujte jen nohy, ale i ruce, ramena a krční páteř.

Funkční tričko Shelly II Hannah je z pružného rychleschnoucího matriálu AFT Quick Dry, skvělá je i antibakteriální úprava a reflexní prvky

Běhání v horku

Co je pro jednoho už moc vedro, může být pro druhého příjemné teplo. Asi se ale shodneme, že běhání během tropického léta, které se pomalu ale jistě stává běžným i v našich končinách, není ideální pro nikoho. To ale neznamená, že byste měli běh v letních měsících pověsit na hřebík. Ideální je vyrazit brzy ráno, nebo naopak pozdě večer, kdy nejsou teploty ještě tak vysoké. Rozhodně se ale vyhněte času od 11 do 16 hodin. Počítejte s tím, že poběžíte zákonitě pomaleji, než jste zvyklí a myslete na to, že nadměrné pocení vede k dehydrataci a ke ztrátě minerálů a soli. Striktně tedy dodržujte pitný režim, a pokud se chystáte na delší tratě, vezměte si pití i jídlo s sebou. Správné oblečení to jistí. Na sebe oblečte lehké a vzdušné funkční oblečení, které odvádí pot a ochladí vás. Přibalte také pokrývku hlavy, abyste se vyhnuli úpalu a oči si chraňte slunečními brýlemi.

Nezapomínejte ale, že je vždy potřeba zvážit váš zdravotní stav, kondici a zkušenosti. Pokud si myslíte, že vám běhání ve velkém teple neudělá dobře, poslechněte svůj vnitřní pocit a běh raději vynechejte.

Lehká bunda Hannah Miles je ideální na běh i cyklistiku je ideální před náhlým deštěm.

Když je venku nevlídno

Ani běhání při nižších teplotách nebo při dešti nemusí být problém, když víte, na co se připravit. Nejdůležitější je, správně se obléct. Klíčem k tomu, aby vám nebyla zima, nebo abyste se naopak nepřehřívali, je vrstvení. Platí, že jako spodní vrstva je ideální funkční oblečení, které vás udrží v teple a v suchu. Navrch si vezměte kvalitní větrovku, které vás ochrání před deštěm. Protože každý vnímá chlad jinak, nelze jednoduše říct, kolik vrstev obléct. Platí ale, že byste si měli vzít o jednu vrstvu méně, než chcete. Je ideální, když je vám po vyběhnutí trochu zima, protože jakmile se dostanete do tempa, bude vám akorát. Pozor si taky dejte na ty části těla, které jsou náchylné k prochladnutí jako achilovky, klouby, prsty, ušní boltce nebo dýchací cesty. Mezi vaši výbavu by měly patřit tenčí běžecké rukavice, čepice, čelenka nebo tunel a kvalitní ponožky nebo podkolenky.

Pokud teploty klesnou, je důležitější víc než kdy jindy, pořádně se před samotným během rozcvičit a zahřát svaly, a to ideálně ještě doma v teple. Vyzkoušejte skákání nebo sprinty na místě. Stačí pár minut a tělo už nebude mít takový šok, jako když přímo z gauče vyběhnete do nevlídného počasí.