Napadlo vás objednat si sluneční brýle přes internet bez zkoušení v obchodě? Nevíte ale, jakou barvu čoček vybrat? Slyšeli jste už o termínu polarizace, ale nedokážete si představit, jak takové polarizační čočky fungují? Objevte zrakové testy, které nově přinášejí možnost vyzkoušet si online mnohem víc než jen pouhý pohled skrze brýlová skla.

Co očekáváme od slunečních brýlí? Určitě více než to, že budou skvělým módním doplňkem. Nejspíše chcete, aby byl pohled skrze jejich skla příjemný pro vaše oči. Proto vás napadne, že je lepší si sluneční brýle raději koupit v kamenné prodejně. Nicméně dneska už najdete na internetu praktické zrakové testy, díky nimž vyberete perfektní nejen sluneční brýle, aniž byste museli do obchodu. A to se hodí obzvlášť v době, kdy je nejvýhodnější a nejpohodlnější možností nákupu objednání online. Zrakové testy vám pomohou zvolit si brýle, které budou vašim očím pocitově vyhovovat.

Rozhodující je barva slunečních skel

Díky moderním technologiím je možné vyzkoušet si, jaký je pohled skrze šedou, hnědou nebo třeba růžovou sluneční čočkou v různých prostředích – ve městě nebo třeba v přírodě – to vše i pohodlně doma na gauči.

Tuto převratnou funkci zkoušení brýlí online nabízí např. na webu OptikDoDomu.cz. Můžete ji zkoušet jak na PC, tak i na telefonu.

„Snažili jsme se reagovat na současnou situaci, kdy se svět mnohem více přesunul do online prostředí. Víme, že není úplně jednoduché vybrat si sluneční brýle, aniž by si je člověk fyzicky zkusil. Proto jsme na našem webu naprogramovali zrakové testy, které to v mnohém usnadní. Kromě vyzkoušení pohledu skrze různé barevné čočky radíme, do jakého prostředí je jaká barva vhodná. Např. proti silnému slunci na horách či u moře se hodí šedá nebo hnědá čočka s intenzitou zabarvení nejlépe 85%. Naopak při špatném počasí sáhněte po červených, oranžových, růžových nebo klidně i žlutých sklíčkách,“ vysvětluje Klára Kašparová, Dipl. oční optik z Optikdodomu.cz.

Klára Kašparová

Otestujte svůj zrak nebo dioptrické brýle

Zrakové testy ovšem přináší mnohem více možností než se koukat přes různě barevné sluneční čočky.

„Pokud vás zajímá, jak vidí člověk s poruchou zraku – např. s astigmatismem, zeleným zákalem nebo jak vypadá pohled přes multifokální čočky brýlí, můžete to nyní snadno zjistit. Vyzkoušejte si i další testy, například test barvosleposti, test zakřivení rohovky, test zrakové ostrosti a další,“ pokračuje odbornice.

Online zrakové testy jsou samozřejmě pouze informativní, vždy je nutné pro přesnou diagnózu navštívit svého očního lékaře. Mohou ovšem napovědět, že je na čase začít se o případný problém zajímat, nebo že je vhodné se objednat na měření zraku.

Zkuste si také pohled skrze polarizační brýle

Znáte nepříjemné oslnění, které přijde po dešti, když z ničeho nic vysvitne zářivé letní slunce? Už se vám někdy stalo, že jste byli slunečními paprsky odraženými od sněhové pokrývky zcela oslepeni? Případů, kdy vás ochromí polarizované světlo, může být několik. A s tímto vám pomohou polarizační sluneční brýle, které odrážené horizontální paprsky filtrují a zajišťují komfortní vidění.

„Pokud nemáte představu, jak vypadá pohled skrze polarizační brýle, můžete zkusit další test u nás na webu. Během pár kliknutí dostanete možnost pohledět na vodní hladinu i na nebezpečně se lesknoucí mokrou vozovku,“ dodává Klára Kašparová z Optikdodomu.cz.

Kde všude polarizační brýle využijete?

Za volantem – mohou dokonce zachránit život

Na rybách – pomůžou s tím nejlepším úlovkem

Při lyžování – zajistí bezpečný pohled, díky němuž se můžete soustředit na své výkony

U vody – pohodlí bez bolesti očí od odrazů vody

Jak poznáte, že mají vaše brýle opravdu polarizační filtr?

Polarizaci si můžete také sami otestovat jednoduchým trikem s displejem mobilního telefonu. Podívejte se na rozsvícený displej mobilního telefonu s polarizačními brýlemi. Brýle pak otočte do svislé polohy. Pokud brýle opravdu obsahují polarizační filtr, displej telefonu se zatmaví a nebude téměř nic vidět.