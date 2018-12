Ada Bartlová je zakladatelkou webového portálu Módní peklo. Teď svou vášeň pro módu proměnila do knihy Vše, co jste chtěli vědět o módě. Naučí vás základy, které byste měli znát. 400stránková kniha je napěchovaná informacemi, které při výběru oblečení potřebuje vědět běžný smrtelník. Oblékáme se totiž všichni, že.

Na trhu je spousta knih o módě a stylu, před několika roky jsme třeba psali o titulu Móda, který se ale spíše zaměřuje na historii módy a světové značky. Ada Bartová se ve své knize Vše, co jste chtěli vědět o módě orientuje na obyčejného člověka, kterému je výborným průvodcem při výběru oblečení od materiálu až po volbu podle barvy, typu postavy a stylu.

Už mezi první řádky patří důraz na možnost osobitosti a zároveň respektování volby druhých. Po obecných důvodech, proč si lidé na oblékání nedávají záležet, už následují stránky plné informací o textilních materiálech.

Od materiálu až po typy postavy

Bavlna, len, konopí a ramie, vlna, kašmír a podobné materiály, hedvábí, viskóza, polyester, polyamid, akryl, elastan, kůže a koženka. Všemi těmito materiály se autorka zabývá poměrně podrobně. Dozvíte se fakta o rozdílech třeba mezi druhy bavlny, ale také o tom, jaké jsou její vlastnosti, co znamená krvavá bavlna nebo neférové bio. Jak autorka u jednoho z obrázků upozorňuje: kvalita nemusí být drahá a biobavlna nemusí být kvalita. Ada Bartlová doporučuje se zaměřit na nákup ověřených bio a fair trade značek. A pokud chcete kvalitu, za 150 korun ji nepořídíte. Podobně postupuje u dalších materiálů. Třeba u vlny se pak dozvíte o podvodech, které obchodníci zkouší na nás, hloupých zákaznících. Abyste se vyznali v jednotlivém názvosloví, dostanete vysvětlení k tomu, co je střižní vlna, merino nebo třeba cool wool.

Další z kapitol je pak věnována praní a čištění oděvů. Nenajdete tam sice symboly, ale řadu textových informací – co a jak prát nebo čistit.

A to už se dostáváme od materiálů k látkám. I tady dostanete bohaté vysvětlení, často včetně odhadu ceny, abyste si mohli udělat lepší představu.

Po látkách následuje šití, kde získáváte informace o střihu, proměnách tvaru. Stejně jako zbytek knihy, i tady najdete kromě fotografií i názorné kresby. Co už moc lidí neví, je to, jak se zaměřit na kvalitní provedení šití a jak se šití šidí. Když teď budete sahat po oděvu v obchodě, budete mít lepší přehled, co je zakamuflované a co správně ušité. Podobně je tomu u konfekčních tabulek velikostí. Autorka uvádí, že dobří výrobci mají tabulek několik, protože všechny ženy nemají stejné tvary a výšku.

Ani sebelepší kvalita vás nezachrání, pokud si vyberete oblečení, které vám nesedí barvou nebo střihem. (Str. 131)

Ada Bartlová nepopisuje jen hlavní typy postavy, spíše se zaměřuje na konkrétní proporce: ramena, prsa, pas, boky, nohy.

Pak už následují kapitoly, které nejspíš budou zajímat většinu čtenářek nejvíce: totiž oblékání podle jednotlivých typů postav. Opět poměrně podrobné s názornými obrázky a cenné věty na závěr: „Vždycky se na sebe podívej i zezadu!”

Nesmí chybět ani další podstatná věc, kterou je barevná typologie a možnosti kombinování.

Naučíte se správně vybírat spodní prádlo a dozvíte se, jaké existují typy podprsenek.

Abyste v módě nechybovali

Potřebnou kapitolou je i výběr módních chyb. Od ponožek v sandálech, přes vykukující spodní prádlo, přes silikonová ramínka, až po bílou podprsenku pod bílým oblečením. Pod něj totiž patří tělová podprsenka nebo košilka. Mezi prohřešky patří oblékání nepřiměřeně věku – kdy ženy vypadají lacině nebo vulgárně – nebo oblékání nepřiměřeně tělu. Nehledě na chyby jako špína, žmolky nebo odřeniny.

K chybám patří i přeplácanost nebo džíny jako základ šatníku, když je váš styl někde úplně jinde. Také není pravda, že se vzory nesmějí míchat. Jen se to musí umět.

Slovník oděvů a encyklopedie stylů

Mezi jedny z posledních kapitol patří obrázkový slovník oděvů. Tedy od topů a triček až po boty a kabelky. A pak se už můžete podívat na přehled stylů a zhodnotit, který by vám mohl vyhovovat. A věřte, že v tom množství 29 stylů se dá vybrat. Od stylu „nula” přes „trendy blogerku” nebo „boho” až po „colorblocking”.

Úplně poslední stránky pak patří doporučeným obchodům.

Pokud se zajímáte o módu je tato kniha krásným základem, od kterého se pak dá dobře pokračovat. Také je jasné, že kniha by mohla být mnohem bohatší, což uvádí i sama autorka. Už takhle má ale 400 stran. Ideální by bylo pokračování knihy, přece jen v tištěné formě, kde je vše hezky pohromadě, se lépe orientuje.

Titul určitě po přečtení určitě neodložíte. Nejspíš se k němu budete vracet. Takovéhoto rádce si necháte pěkně po ruce. Kniha nejspíš neposlouží pouze začátečníkům, zajímavé informace si v ní najdou i ti, kteří už o módě něco vědí.

S pomocí knihy Vše, co jste chtěli vědět o módě (Nakladatelství Jota, 2018) se při nákupech oblečení, bot a kabelek budete lépe orientovat a módu si možná zamilujete mnohem více a stane se zábavou.

Adu Bartlovou, která za svůj web Módní peklo získala v roce 2012 Křišťálovou lupu v kategorii One (wo)man show, můžete najít třeba na webu, který se váže k této knize.