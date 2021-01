Co byste řekli tomu, kdybyste změnili svou image a prošli fyzickou proměnou? Televizní stanice nám již takové proměny přinesly. Někteří se nebojí vzít to do svých rukou a zkusili jiný styl, než na jaký byli zvyklí. Každý z nás potřebuje ve svém životě změny. Pokud právě teď procházíte složitým obdobím nebo chcete vykročit do dalšího dne s novou image, začněte u svého vzhledu. Poradíme vám, jak na to!

Změna image s odborníkem nebo vlastním citem?

Při změně image se spousta lidí spoléhá sama na sebe. Jestliže si ale nedokážete představit, jaký nový odstín a střih vlasů by vám slušel, jaké oblečení vyzdvihne krásu vaší postavy a jaký make-up zdůrazní vaše obličejové kontury, obraťte se na odborníka. Poradí vám, jaký k vám pasuje styl oblečení, make-up a účes. Přihlédne nejen k vašemu způsobu života, ale i k druhu povolání a k vašim zájmům. V současné době již existují specializovaná studia, kde se vám bude věnovat odborník nebo vás bude hýčkat tým specialistů.

Proměnou neztratíte nic ze sebe

Někdo vezme proměnu své image tzv. od podlahy, někomu stačí udělat malý krok, aby se cítil lépe a byla na něm změna viditelná. Cílem není přetvořit vás na někoho jiného, v jehož kůži byste se necítili dobře. Záměrem je vyzdvihnout vaše silné stránky, zvýraznit vaše obličejové rysy a dodat zdravý nádech vašim vlasům. Při výběru studia dejte na internetové recenze. V prezentaci studia byste měli dohledat, jakým způsobem změna probíhá, jaké se v něm používají kosmetické produkty a zda je možná nezávazná konzultace.

Barevné kontaktní čočky pro okamžitou změnu vzhledu

Nemusíte provádět výraznou změnu image. I maličkosti se počítají, abyste si dodali na sebevědomí a dívali se na sebe novýma očima. A to doslova. Vyzkoušejte neotřelé kontaktní čočky, které vám změní barvu duhovky. Nezáleží na tom, jakou máte původní barvu očí. Během okamžiku můžete být hnědooká, černooká, zelenooká nebo šedooká krasavice či elegán. Pokud chcete přitáhnout každý pohled, vsaďte na barevné čočky v nevšedních odstínech. Ke všem barevným čočkám budete potřebovat kvalitní roztok, pouzdro a možná i umělé slzy .

Nebojíte se extravagance? Vsaďte na crazy čočky

Na večírku, o halloweenském večeru nebo na narozeninové oslavě překvapte okolí a šokujte je svým pohledem. Pohlédněte na ně okem dravé šelmy, uhrančivým zrakem nebo pohledem mimozemské bytosti. Jednodenní crazy čočky se vyrábějí v dioptrické i nedioptrické variantě a z bohaté nabídky si vyberete i vy. I o tyto čočky musíte náležitě pečovat. Pořiďte si k nim speciální roztok a pouzdro na čočky a užijte si crazy sadu čoček po dobu tří měsíců.

Jakým způsobem proměna probíhá?

Zejména ženy se budou cítit v péči odborníků jako princezny. To ale neznamená, že jejich služby nemohou využít také muži. Nejprve se vám o vlasy postará kadeřnice, která vám navrhne melír, tónování nebo kompletní barvení vlasů a doporučí vám vlasové přípravky. Následně si vás vezme do rukou vizážista. Ukáže vám denní, večerní a společenské líčení a poradí vám s pleťovou a dekorativní kosmetikou. Následně přejdete k manikérce a den završíte se stylistou přes oblečení. Ten zohlední tvar vaší postavy a barevnou typologii.

Nebojte se změny. Koneckonců vám může přinést mnoho pozitivního, a nebude vás to stát ani moc peněz. Ceny začínají zhruba na třech tisících korun a rodina a přátelé vám na to jistě rádi přispějí, až budete mít narozeniny. Změna vzhledu je zábavná a může se stát, že vám obrátí život k lepšímu!