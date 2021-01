Nezbytnost pro všechny milovníky psů. Autorka je sama hrdou majitelkou věrného bernardýna, a tak ví dobře, že pejskaři si rádi přečtou i o jiných psech, než je ten jejich.

Na příbězích nejrůznějších psů ukazuje nejen vývoj lidstva, ale i různé přístupy lidí ke svým miláčkům. Od prvního známého psa starého Egypta přes ne tak docela přesné zázračné skutky psa Alexandra Velikého až ke corgiům britské královny…

Člověk by vůbec netušil, kolik psů tak výrazně ovlivnilo dějiny! Například pes Isaaca Newtona málem zastavil vědecký pokrok, nebo pes Grahama Bella zase pomohl k vynálezu telefonu…

A protože historie není vždy lehká a zábavná, přidala tu autorka do výběru i historky smutnější, někdy lidé využívali psy ke zlu, jako třeba kolonizátoři Ameriky, nebo je tu málo známý příběh o psech na Titaniku…

Mackenzi čtivou a vtipnou formou podává ne vždy dokonale ověřené informace o dějinných souvislostech a sama je dost ironicky komentuje, zkrátit Homérovu Illiadu na dva odstavce chce drzost a odvahu…

Psi jsou zkrátka nepostradatelní a autorka vás na těchto padesáti příkladech přesvědčí, že i sehráli více méně převratné role v dějinách, že bez nich by byl svět o dost ochuzenější…

Originál: The history of the world in 50 dogs, 2019, překlad: Jakub Futera, ilustrace: Petra Erikssonová, vydalo Nakladatelství Jota, 2020, 192 stran