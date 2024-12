Zoufalá holka nutně potřebuje práci, a tak skočí i po té nejtrapnější – být asistentkou rozmazlenému psovi lidí z vyšší společnosti.

Takhle nějak začínal jak román S láskou, Chloe, tak i tento. Ale nakonec se oba dost liší. Chloe byla ze začátku bohatá a namyšlená mrcha, a pejsek a jeho majitelé hráli jen vedlejší roli ve scénáři k jejímu polepšení a hledání lásky. Tady má jezevčík roli zcela zásadní…

Prachatý newyorský magnát Theo zdědí po své výstřední babičce rozmazlenou jezevčici Camillu, a ta likviduje nervy i psychiku ubohým hlídačkám.

Isla dělala internetový styling celebritám, ale pro průšvihu nemůže najít práci, což ji dost nervuje, když se musí ještě starat o svou mladší sestru. Práce hlídačky Camilly jí přijde nejdřív jako splněný sen, dokud nezjistí, že jezevčík i jeho páníček jsou kapku komplikovanější, než na první pohled vypadali.

Je dost jasné všem, kdo romance už nějaký ten pátek čtou, že tady půjde o klasický příběh protikladů, kdy optimistická a otevřená dívka rozehřeje zamrzlé srdce uzavřeného boháče. Zní to jako klišé, ale autorka vše vyšperkovala propracovanými důvody a zápletkami, takže vám ani nepřijde, že čtete nějakou šablonu. Theův příběh kapku připomíná princeznu Dianu – jeho slavní rodiče byli pronásledováni bulvárem a médii natolik, až nabourali a byli na místě mrtví. On sám má doteď hrůzu z veřejných vystupování, nemluvě o nenávisti k médiím. Je jasné, že až praskne fakt, že Isla založila psovi instagramový účet, bude to pořádný průšvih…

Co se týče Isly, její dokonalost mi šustila papírem. Ale i pro ni má autorka v rukávu problémy – poté, co je jejich matka opustila, se na Islu její sestřička upnula a představa, že by Isla měla přítele, který by ji odvedl, nepřichází v úvahu. Zkrátka samé komplikace, aby bylo co číst.

Jezevčík znatelně pozvedává klasický příběh o strachu vyjít ze své ulity a vystavit se riziku, že láska může i bolet. Jako protiklad jsou tu absurdní situace, třeba kolik stojí luxusní péče o ty mrňavé uštěkance a že přední návrháři myslí i na módu pro bišonky a čivavy…

Originál: Daschhund wears Prada, 2022, překlad: Jan Sládek, nakladatel: Jota, 2024, 314 stran