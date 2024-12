Existuje nejspíš nějaké pravidlo, že každý rok filmová distribuce musí uvést nějakou vánoční pitominu. Takovou, u které se pobavíte, ale zároveň nevěřícně vrtíte hlavou, co to proboha zase je. A letos v listopadu takovým filmem je Red One…

Film tentokrát nespadá do kategorie absurdních krváků ani šílených vyvražďovaček, jako tomu bylo v minulých letech, např. Šťastné a krvavé nebo ta blbost, kdy Santa je vlastně reinkarnovaný vikingský zabiják či co. Ne, letos je film mládeži přístupný, a recykluje téma „unesli Santu“.

Jack je celkem sobecké budižkničemu, co ani jako kluk nevěřil na Ježíška. Ale protože ho hraje Chris Evans, nemůže to s ním být tak zlé. Naproti tomu „Skála“ Dwayne Johnson tu opět ždíme humornou ironii své dávné role Víly Zuběnky, kdy svalnatý borec představuje něco dětsky nevinného. Tady hraje Cala, velitele Santovy ochranky. Rozhodně to není skřítek! A bere svou práci vážně, to si buďte jistí.

Santa Clause hraje J. K. Simmons, drsňák, kterého známe jako velitele z různých filmů a seriálů. Tady je vlastně taky kápo, jen trochu jiného ražení. Vtip celého snímku je skrytý už v názvu Red One, což je kódové označení, stejně jako známější Air Force One. Ano, mýtický svět tu má podobně systematickou organizaci jako CIA, možná i lepší. Propojení kouzel a moderní špionáže je jedním z úsměvných prvků, hned vedle vynucené spolupráce dvou protikladů, Jacka a Cala. Nemusím snad dodávat, že Jackova vychytralost se nakonec geniálně doplňuje s Calumovými svaly.

Filmaři mají pro diváky připravených pěkných pár vánočních vtipů, akčním scén a obrovských sobů, stejně tak jako poselství o dobru. Vzhledem k tomu, že mi cestou ze sálu zněly v uších koledy, by dávalo větší smysl uvést film až v prosinci. A pro koho je vlastně určený? Red One je vánoční akční film, kde nikdo neumře, takže je pro starší děti, mládež a fanynky Chrise Evanse. Prostě taková rodinná podívaná…

Akční / Dobrodružný / Fantasy / Rodinný / Komedie

USA, 2024, 123 min

Režie: Jake Kasdan

Scénář: Chris Morgan

Kamera: Dan Mindel

Hudba: Henry Jackman

Hrají: Dwayne Johnson, Chris Evans, J.K. Simmons, Kiernan Shipka, Bonnie Hunt, Lucy Liu, Nick Kroll, Kristofer Hivju, Mary Elizabeth Ellis, Wesley Kimmel, Wyatt Hunt (více)