Všichni milovníci zvířecích příběhů zbystří – vyšla nová knížka, kde se to zvířaty jen hemží. Carter Langdale: Aligátor v koupelně…

Inspektor Královské společnosti pro prevenci krutého zacházení se zvířaty je něco mezi policistou, hasičem a veterinářem, ale vlastně je to zvířecí záchranář – v Británii se volá kdykoli, když se případ týká zvířat v ohrožení, když zlý pes brání policii ve vstupu do domu nebo když je podezření na týrání. A Carter Langdale tyhle příběhy z vlastní praxe píše s humorem a láskou, čímž se neuvěřitelně podobá Jamesi Heriottovi, legendárnímu zvěrolékaři, dokonce jsou i ve stejném hrabství Yorkshire.

V nespecifikované předmobilové době tak čteme především veselé historky například o tvrdohlavé sviňuše, přerostlém aligátorovi nebo jak moc jsou v Anglii chránění jezevci. Sice ne všechny příběhy končí dobře, někdy musí inspektor trpící zvíře uspat, ale ve většině případů se šťastného konce dočkáme – třeba i toho, kde v jezevčí noře uvízl sám zvířecí záchranář a musel být sám zachraňován…

Hřejivé příběhy se šťastnými konci potěší všechny milovníky zvířat, a mnohdy se také dozvíme, jak moc před námi Británie je co do ochrany zvířecí říše. Navíc – našim členům Ochrany přírody se ani nesnilo, že by jako Carter tady slaňovali přes útes, aby vyčistili hnízda terejům, nebo riskovali život v jeskyni kvůli koťátku… Poučení na závěr: nikdy, ale opravdu nikdy si nekupujte paviána.

Originál: Alligator in the Bathroom, 2016; překlad: Wanda Dobrovská, vydal: Ikar, 2018, 254 stran