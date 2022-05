V pražské Malostranské besedě už několik let běží zajímavý formát s názvem 321Jedem! Impro Talk Show, ve které se rozhovor s hostem mění na základě jeho odpovědí či zážitků v improvizované divadelní scénky. Velmi často se scénky musí točit kolem tématu, které si určí některý z diváků. V pondělí 16. května byl hostem této talk show známý investigativní novinář Janek Kroupa.

Improvizace je jistě vrcholnou „disciplínou“ divadelního umění. Nezřídka k ní dochází náhodou, ať už zapomenutím textu třeba během činoherního dramatu, nebo jistou dávkou svobody danou režií či formátem divadla. Scénky některých slavných bavičů doby minulé jako byl Felix Holzman nebo Vladimír Dvořák s Jiřinou Bohdalovou sice někdy mohly vypadat jako improvizace, ale jak známo, tihle mistři zábavy žádný odklon od naučeného textu nepřipouštěli. O to větší umění je pobavit diváky i tam, kde jde pouze o inspiraci, a přitom ani jednou nezaškobrtnout a nesklouznout k trapnosti. A konceptu 321Jedem! se tohle velmi daří.

Autorem projektu je herec Nikola Orozovič, který se improvizaci věnuje už od roku 2004. V roce 2008 byl spoluzakladatelem skupiny Just!Impro, která působila postupně na několika divadelních scénách a od roku 2012 se usadila ve Švandově divadle. Před šesti lety vymyslel Orozovič formát improvizovaných jevištních rozhovorů Impro Talk Show a od ledna 2017 je začal pravidelně uskutečňovat pod názvem 321Jedem! Kromě účinkování v několika televizních seriálech se také už šest let věnuje kouzlení. Jako hosty si na pódium zmíněné Malostranské besedy (natáčí se tu také televizní talk show 7 pádů Honzy Dědka) pozval například herečky Eva Holubovou nebo Ivu Janžurovou, herce Jiřího Mádla a Karla Zimu, zpěvačku Evu Burešovou, ale také kouzelníky, kardiochirurga, cestovatele, reportéry a další.

Představení probíhá tak, že si moderátor Nikola Orozovič pozve zajímavého hosta a na pódiu se s ním baví. Na tom by celkem nebylo nic zvláštního, to je formát známý například z oblíbené Všechnopárty nebo Show Jana Krause. Tady má však moderátor na pomoc své dva kolegy, konkrétně herce Lukáše Venclíka (mj. Trabantem tam a zase zpátky) a Jiřího Axmana (jinak též marketingového specialistu), kteří hostovi také pokládají otázky, případně se ho může zeptat kdokoliv z publika. Z odpovědí si pak Orozovič spolu s herci vyberou téma pro následující improvizovanou scénku. Ale aby to nebylo tak jednoduché, musí v ní být ještě také zahrnuté téma vybrané někým z publika. Často je přitom host do improvizace zapojen. Následně se vše vrátí k rozhovoru, padne další otázka, z odpovědi na ní vzniká další scénka, ovšem zase trochu jinak pojatá, a tak to jde dál a dál.

Diváci tak mohou například obdivovat pohotovost herců v příběhu vyprávěném na dané téma, kdy se ve vyprávění střídají, přičemž každý může říci pouze jedno slovo a druhý na něj musí navázat. Poté přijde znovu na řadu vyprávění na vybrané téma (opět někým z publika), ale tentokrát musí každý herec (včetně moderátora) svůj příběh ladit do žánru, který je mu určen hostem nebo diváky. No zkuste navazovat v příběhu, který se pravidelně mění z hororu na milostný příběh a fantasy!

Abyste nebyli v případě návštěvy některého z dalších představení ochuzeni o překvapení, nebudu zabíhat do přílišných podrobností. Snad mohu ještě prozradit, že jsme mimo jiné viděli improvizovaný rozhlasový pořad (s výmluvným názvem „Názorový veletoč“) nebo vzájemný dabing herců v další improvizované scénce. Nechyběla ani disciplína podobná té, kterou kdysi dělali Oldřich Kaiser s Jiřím Lábusem v pořadu Ruská ruleta, kdy museli zpracovat několik slov dodaných různými hosty z publika. Tentokrát to bylo v podobě písně složené multiinstrumentalistou a zpěvákem Václavem Tobrmanem (který se celou dobu staral o hudební doprovod), a musím říci, že docela povedené písně.

Nejvíce nás asi pobavila scénka předabování promítaného videa se starším rozhovorem Janka Kroupy pro časopis Reflex. Ale pozor, i když se to mohlo zdát připravené, „dabéři“ se opět museli držet tématu, které jim bylo určeno divákem – tentokrát bylo dáno téma „výživový poradce“. Sledovat, jak věhlasný investigativní novinář coby „poradce“ přesvědčeně tvrdí moderátorovi, že nejlepší jsou hamburgery a buřty, byla opravdu lahůdka.

Nechyběly ovšem ani seriózně pojaté dotazy, ať už od moderátora, herců či diváků. Všichni se tak například mohli dozvědět, kdy se Janek Kroupa při své profesi opravdu bál, jak se vypořádává se stresem či co je třeba pro dobrou investigativní žurnalistiku. A i když host přidal i pár odlehčených historek pro pobavení, zejména ženskou část publika z některých jeho vážnějších příhod docela mrazilo.

Když představení skončilo, říkal jsem si, že to celé bylo nějaké krátké. Dokud jsem se ovšem nepodíval na hodinky a nezjistil, že už uteklo více jak devadesát minut. Pokud tedy máte rádi talk show se zajímavými hosty vedené v odlehčeném duchu, chcete se dozvědět něco o zajímavém hostu, a přitom se především pobavit a obdivovat umění promptních (a samozřejmě vtipných) reakcí, mohl by to být Váš šálek… Vlastně ne, spíše sklenička… něčeho dobrého. Malostranská beseda je velmi neformálním kulturním stánkem, kam se vejde odhadem tak padesát lidí, kde sedíte u stolku a můžete při sledování popíjet třeba pivo nebo víno. Takto příjemně strávený podvečer po denních starostech je rozhodně osvěžující balzám.