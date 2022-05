Coco Pinchardová je chodící magnet na průšvihy. Povedlo se jí rozvést, zachránit svého dospívajícího syna před americkým kriminálem, nezabít svou tchyni Ethel a navíc ještě si nabalit úžasného přítele. To bylo v první knize. Co dokáže spáchat v téhle druhé?

Robert Bryndza, britský autor, který si vzal slovenského partnera i slovenský pseudonym, před detektivkami zabodoval právě s touhle sérií vtipných příběhů pro ženy. Jeho hrdinka je praštěná, ale taky velmi tolerantní. Je obklopená gayi (včetně svého syna) a má slovenskou kamarádku Mariku. Čili Bryndza hodně píše o věcech, které zná…

Tentokrát se Coco Torpédo povedou nové báječné věci. Pořídí si to nejroztomilejší štěně na světě. Stráví šílené Vánoce v Bratislavě. A pokusí se vysekat dalšího člověka z hrozby vězení. Tahle situace tedy moc veselá nebyla a nechápala jsem, jak z toho autor dokáže vytřískat nějaký humor. „Životní překážky, z kterých si Coco zoufá, ale až uplynou, všichni se jim od srdce zasmějí“ nebo tak něco, tvrdí anotace. Nakonec tedy ano, možná se zasmějí, ale po celou tu dobu měli všichni kolem strachy stažené zadnice…

Kdo si jako já myslel, že „Moje opilá tlustá svatba“ bude o plánování a průběhu nějaké šílené veselky, ten byl záhy vyveden z omylu. Ale Coco a její potrhlí přátelé, příbuzní, sousedi i známí zapojí veškeré své schopnosti, mozkové závity (s těmi je to někdy složitější) a občas i modlitby k nebesům, aby překonali maléry, které na ně osud/autor navalil. A celé je to opět podané formou e-mailů, které hrdinka rozesílá jako terapii i palubní deník svým přátelům, literární agentce nebo vězeňské službě.

V první knize jsem se bavila šílenými eskapádami a záviděla hrdince její podpůrnou síť přátel. Tady v druhé knize už jí není co závidět, ale jak už všechny ty lidi znáte, je to jako vrátit se k oblíbenému seriálu, napnutí, co se bude dít. Trochu se v tomhle duchu bojím dalšího pokračování. Co všechno se ještě dá pokazit?

Originál: Coco Pinchard´s Big Fat Tipsy Wedding, 2013; překlad: Ivana Skenderija, vydal: Cosmopolis, 2022, 352 stran