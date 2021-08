Perfektní prázdninové čtení z Havaje! Autorka bestsellerových sérií Božský a Vášnivý, Christina Laurenová, se vrací se samostatným příběhem z ostrova Maui.

Ami měla po celou svatbu vše dokonale naplánované, ale neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. A tak jdou plány do kopru a na její desetidenní all-inclusive svatební cestu na ostrov Maui musí jet její sestra-dvojče Olive, aby poukaz nepropadl. Jenže to by pro ni možná byla schůdnější možnost. Protože nemůže odletět ani ženich a na jeho místo nastupuje jeho bratr Ethan.

Olive úplně přesně neví, proč ji Ethan nemá rád, ale už si na to zvykla a oplácí mu stejnou mincí. Po celou dobu sestřiny známosti se jí dařilo se mu vyhýbat, jenže teď mají strávit deset dní v jednom apartmá a navíc předstírat, že jsou novomanželé – bůhví, jak tohle může dopadnout…

No, milovníci romantických příběhů dobře vědí, jak tohle může dopadnout, a užívají si každou stránku. Autorky tu totiž popustili uzdu své komediální části, takže nejen že se usmíváte roztomilému příběhu o spoustě nedorozumění, ale taky se bavíte nad neskutečnými situacemi, do jakých se Olive dokáže dostat. Christina tu totiž krom oblíbené variace na téma „co se škádlívá“ přidala i zajímavý nápad identických dvojčat, z nichž každá to má se štěstím jinak. Zatímco úžasné Ami se daří, na co sáhne, nad Olive se stáhnou všechny katastrofy, smůla u ní má trvalé bydliště. (A tak přitahuje maléry a trapasy jako magnet.)

Ale na konci se obvykle patří nějaké to poučení, a tak se spolu s Ollie dozvíme, že spíš než pasivně přijímat rány osudu, je lepší postavit se životu čelem a vzít štěstí do vlastních rukou…

Originál: The Unhoneymooners, 2019, překlad: Jan Sládek, vydalo: Nakladatelství Jota, 2021, 394 stran