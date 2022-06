V naší nové soutěži máme pro 3 výherce vždy 1 knihu. Můžete soutěžit o Toulky po stopách císařovny Sisi, Sestry z vinice a Královna šťastných katastrof.

Tituly, které jsme tentokrát spolu s nakladatelským domem Grada vybrali, jsou jak cestovatelské, tak i z oblasti beletrie. Unikátní průvodce po stopách císařovny Sisi provede po atraktivních destinacích. Sestry z vinice nabídnou dojemný příběh a Královna šťastných katastrof zase vtipnou romantiku.

Soutěž končí 14. července 2022

Ceny do soutěže věnoval nakladatelský dům Grada.

ANOTACE

Toulky po stopách císařovny Sisi

KRÁSNÁ, EXTRAVAGANTNÍ A V NEPOSLEDNÍ ŘADĚ VÁŠNIVÁ CESTOVATELKA. TAKOVÁ BYLA SISI.

Navštivte oblíbená místa císařovny Alžběty v jejím rodném Bavorsku, kde trávila své dětství. Procestujte i její novou vlast Rakousko, od Ischlu v Solné komoře, kde se zasnoubila, až po Vídeň. Následujte ji na jejích reprezentačních cestách, z nichž hned ta první vedla do Českých zemí. Zavítejte do Sisina milovaného Uherska, které se jí stalo „novým domovem“, i do vyhlášených lázní na území dnešního Slovenska.

Alžbětiny pobyty dokumentují četné dopisy císařovny a jejích nejbližších, paměti současníků i tehdejší tisk. Informace o jednotlivých lokalitách jsou ověřené archivními dokumenty.

Publikace obsahuje řadu dosud nezveřejněných detailů ze života legendární císařovny a bohatou obrazovou dokumentaci, zahrnující jak snímky ze Sisina „rodinného alba“, z nichž některé jsou zveřejněny vůbec poprvé, tak aktuální fotografie míst, která tato mimořádná žena navštívila.

KNIHA JE UNIKÁTNÍM PRŮVODCEM PRO MILOVNÍKY HISTORIE I ATRAKTIVNÍCH DESTINACÍ.

Vydává Grada, 192 str., 399 Kč.

Sestry z vinice

Válečný fotograf Jackson Swann se účastnil mnoha konfliktů – a když zemřel, jeden za sebou také zanechal. Jackson měl tři dcery, každou s jinou matkou, a ty teď zjistily, že po otci zdědily nejen podíl na rodinné oregonské vinici, ale především rodinu, po které opravdu netoužily.

Tess po úspěšné kariéře dětské televizní hvězdy poprvé zažívá krizi identity a truchlí nad ztrátou absentujícího otce, kterým celý život opovrhovala.

Charlotte, vychovaná jako pravá jižanská dáma, se své kariéry naopak vzdala ve prospěch manželových politických ambic. V nejhorší den svého života se dozvídá nejen to, že její zbožňovaný otec zemřel, ale také že má dvě sestry, o kterých nevěděla, a její manžel ji podvádí.

Natalie, dcera Jackovy milenky, o svých sestrách vždy věděla a děsila se dne, kdy se Tess a Charlotte dozví o ní.

Poté, co sestry zdráhavě dorazí na vinici, jsou okouzleny matriarchou rodu Swannových i okolním prostředím, a brzy se dozvídají o poutavé rodinné historii, sahající do Francie v období druhé světové války, a o zraněném americkém vojákovi, jehož odkaz zdědily – a který nyní může změnit celý jejich život.

Vydává Grada, 376 str., 449 Kč

Královna šťastných katastrof

Kate Sweetová se proslavila organizací perfektních svatebních obřadů. Teď má ale plnou hlavu jiných věcí – konkrétně toho, že její nejlepší kamarádka ji nějakým způsobem dokázala uvrtat do přípravy křtu nového románu oblíbeného autora hororů. A co teprve, když se s Drakem Matthewsem konečně potká a zjistí, jak je pohledný, přičemž se jí ho povede nechtěně zmrzačit! Její uspořádaný život se rychle mění v noční můru jako z jeho knih.

A samotný Drake? Ten je sice ze slávy a pověsti „krále hrůzy“ zpruzený, ale jinak je to opravdu příjemný společník. Jenže na Kate – neohroženou vládkyni chaosu vyzbrojenou zabijáckými podpatky – ani na sílu jejích půvabů není připraven a jeho tvorbu to vyhodí z kursu směrem, který nikdo nečeká.

Ať už vědomě nebo ne, společně mění pravidla hry.

A vývoj téhle zápletky nejspíš překvapí každého… i je samotné.

Vydává Grada, 352 str., 399 Kč

