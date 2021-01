Hon na Cassandru od Lisy Kleypas je dalším dílem historické romantické série Ravenelovi, kdy se bohatý obchodník zamiluje do šlechtičny, což je naprosto nepřijatelné vyšší společností…

Průmyslník Tom Severin už se objevoval v předešlých dílech, ale obvykle nijak moc lichotivě. Zato lady Cassandra byla se svým dvojčetem Pandorou zdrojem zábavy, zvlášť jejich energie a uličnictví.

Poté, co se Pandora vdala a zmizela ze scény, je evidentní, že Cassandra žila v jejím stínu a sama o sobě není moc výjimečná. Roztomilá, naivní a nevinná, a krásná, samozřejmě. Všechno to, co není Severin. A všechno, co se Severin rozhodl chtít, ačkoli mu to nedává smysl, a na tom si obvykle zakládá.

Kupodivu je to tentokrát hlavní hrdina, kdo je tu sympatičtější a vtipnější. Jeho přísně logický pohled na svět a přesvědčení, že ovládá jen pět emocí a láska mezi nimi nefiguruje, sice zavání lehkou formou autismu, ale je to také praštěně přitažlivé. Hlavně v tom smyslu, jak by díky Cassandře mohl pár emocí přidat, změnit se, aby jeho „zamrzlé“ srdce roztálo.

Nejdřív sice musí přesvědčit všechny Ravenelovy, kteří ho znají jako nelítostného obchodníka, naprostého šílence a životního cynika. Vtipný příběh potěší všechny čtenářky celé série, postavy z předešlých dílů tu mají klasicky epizodní role, ale jsou tu všichni a každý z nich má Severinovi co říct…

Originál: Chasing Cassandra, 2020, překlad: Jana Pacnerová, vydal: Baronet, 2020, 320 stran